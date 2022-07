Wall street sube al ritmo de las ganancias empresariales

Por Shreyashi Sanyal

19 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes al acelerarse la temporada de resultados, con los inversores vigilando de cerca el impacto de una mayor inflación en la demanda y de la fortaleza del dólar en las ganancias.

* A las 1415 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 373,81 puntos, o un 1,20 por ciento, a 31.446,33 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 48,93 puntos, o un 1,28 por ciento, a 3.879,78 unidades. El Nasdaq ganaba 154,233 puntos, o un 1,36 por ciento, a 11.514,281 unidades.

* Los 11 principales índices sectoriales del S&P 500 subían y al menos seis de ellos sumaban más de un 1% cada uno

* La subida de la moneda estadounidense llevó a la farmacéutica Johnson & Johnson a recortar su previsión de beneficios anuales ajustados y a IBM Corp a advertir de un golpe de casi 3.500 millones de dólares.

* Las acciones de IBM bajaban un 7%, mientras que las de J&J subían un 0,3% al superar las expectativas de ganancias trimestrales.

* Las acciones de Apple intentaron una remontada, ganando un 0,2% despu√©s de bajar un 2% en la sesi√≥n anterior, cuando un informe dijo que la compa√Ī√≠a planeaba ralentizar la contrataci√≥n y el crecimiento del gasto el pr√≥ximo a√Īo.

* Otros valores de alto crecimiento como Tesla Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc y Amazon.com Inc también cotizaban al alza.

* En la temporada de resultados del segundo trimestre, los analistas esperan que la ganancia agregada interanual del S&P 500 crezca un 6%, menos que el 6,8% que estimaban al inicio del trimestre, seg√ļn datos de Refinitiv.

* El aumento de la inflaci√≥n hab√≠a llevado inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de inter√©s de 100 puntos b√°sicos en la reuni√≥n de la Reserva Federal de este mes, hasta que algunos responsables de la pol√≠tica monetaria se√Īalaron un aumento de 75 puntos b√°sicos.

(Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru; Editado en Espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)