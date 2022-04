Wall street sube por rebote de acciones de crecimiento en inicio de temporada de resultados

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 13 abr (Reuters) - Wall Street subió el miércoles impulsado por una recuperación de los valores de crecimiento sensibles a las tasas de interés, mientras los inversores digerían datos de inflación y resultados trimestrales mixtos.

* La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos contribuyó a que el Nasdaq, que tiene un fuerte componente tecnológico, liderara la subida de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos y los semiconductores superaron al mercado en general.

* "Los rendimientos de los bonos pueden haberse adelantado y están bajando hoy", dijo David Carter, director gerente de Wealthspire Advisors. "Esto ayuda a casi toda la renta variable, pero especialmente a las áreas de crecimiento como la tecnología".

* JPMorgan Chase & Co. inició la temporada de resultados del primer trimestre de manera poco auspiciosa, al reportar una caída de un 42% de sus ganancias trimestrales. Los resultados poco alentadores del mayor prestamista de Estados Unidos hicieron que sus acciones bajaran.

* Sin embargo, Delta Air Lines presentó unos resultados más optimistas, superando las expectativas del consenso y pronosticando una vuelta a las ganancias en el trimestre actual debido a una demanda "históricamente alta". Sus acciones subieron, al igual que el índice más amplio de aerolíneas S&P 1500.

* "Es estupendo que la demanda sea tan fuerte", a√Īadi√≥ Carter. "Sin embargo, impulsa la inflaci√≥n al alza, lo que obligar√° a la Fed a seguir subiendo las tasas, lo que se traducir√° en un mercado burs√°til m√°s d√©bil".

* La fuerte demanda también impulsó el índice de precios al productor del Departamento de Trabajo a una tasa de crecimiento interanual del 11,2%, la lectura anual más caliente desde que el Departamento de Trabajo comenzó a rastrear los datos anuales en 2010.

* "Es obvio que ahora la Reserva Federal está cantando la misma canción, y que se avecina un mayor endurecimiento", dijo Carter. "Sin embargo, gran parte de esto está descontado y se espera".

* Seg√ļn los datos preliminares de cierre, el S&P 500 gan√≥ 50,27 puntos, o un 1,14%, a 4.447,72 puntos, mientras que el Nasdaq avanz√≥ 270,16 puntos, o un 2,02%, a 13.641,73. El Promedio Industrial Dow Jones subi√≥ 358,30 puntos, o un 1,05%, a 34.578,66 unidades.

* Las estimaciones de los analistas para la temporada de resultados se han vuelto menos optimistas. El crecimiento anual agregado de los beneficios del S&P 500 para los tres primeros trimestres de 2022 se estima en 5,4%, frente al 7,5% de principios de a√Īo.

* La semana corta por las vacaciones terminar√° el jueves con los resultados de una serie de grandes bancos, como Morgan Stanley, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc , y Wells Fargo & Co.

(Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)