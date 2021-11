Willy Hernangómez brilla en la derrota de los Pelicans contra Minnesota

Ricky Rubio y sus Cavaliers caen ante los Nets de Durant

MADRID, 23 Nov. 2021 (Europa Press) -

El jugador espa帽ol Willy Hernang贸mez ha brillado en la derrota de los New Orleans Pelicans contra Minnesota Timberwolves (110-96) con dobles figuras y una gran actuaci贸n que no sirvi贸 para evitar el tropiezo, mientras que Ricky Rubio vivi贸 una situaci贸n similar al no poder evitar la derrota de los Cleveland Cavaliers contra los Brooklyn Nets de un gran Kevin Durant.

La jornada NBA ha dejado dos grandes actuaciones para los representantes espa帽oles que, no obstante, se han traducido en derrota. Y, por contra, los Memphis Grizzlies de un Santi Aldama que no jug贸 y los Boston Celtics de un Juancho Hernang贸mez testimonial (1 rebote) s铆 ganaron a Utah Jazz (119-118) y Houston Rockets (108-90) respectivamente.

Para Willy Hernang贸mez, el sabor fue agridulce. Amargo por la derrota de los Pelicans pero buen铆simo a nivel particular por su contribuci贸n; un 'doble-doble' gracias a sus 19 puntos, 11 rebotes, 1 robo y 8 faltas provocadas en 22:21 minutos de juego. Una exhibici贸n con luz propia para reclamar m谩s peso en el equipo.

De hecho, el p铆vot espa帽ol fue el m谩ximo anotador de los New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center de Nueva Orleans y tambi茅n el mejor reboteador, pese a salir del banquillo y acabar teniendo m谩s minutos que el titular Jonas Valanciunas. La abultada derrota de los Pelicans al descanso propici贸 que el t茅cnico confiara en los hombres del banquillo buscando la reacci贸n.

Por su parte, los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio cuajaron un buen partido en su Rocket Mortgage FieldHouse ante Brooklyn Nets pero la superioridad de los neoyorquinos se tradujo en una ajustada victoria (117-112) para los de Kevin Durant (27 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 3 tapones) y compa帽铆a.

Pese a esta nueva derrota, Ricky Rubio estuvo casi media hora en pista y lo aprovech贸 para refrescar a su equipo, con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en una noche en la que brill贸 m谩s, eso s铆, su compa帽ero y m谩xima competencia Darius Garland, con 24 puntos y 11 asistencias en un buen 'doble-doble'.

--estad铆sticas de jugadores espa帽oles.

RICKY RUBIO: 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Juancho hernang贸mez: 1 rebote.

Willy hernang贸mez: 19 puntos y 11 rebotes.

SANTI ALDAMA: No jug贸.