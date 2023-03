Xavi Hernández, sobre la "hostilidad" de San Mamés: "Estamos juzgando antes de tiempo, me entristece"

"El equipo ha sacado una victoria de carácter y vital para el devenir de la Liga"

MADRID, 13 Mar. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "orgulloso" por la victoria de "carácter" de su equipo este domingo ante el Athletic Club, que puede ser "clave en el devenir de la Liga", al tiempo que valoró con tristeza "la hostilidad" de San Mamés con referencias al 'caso Negreria'.

"Nos falta efectividad, hemos tenido para hacer el segundo. Nos falta paciencia, calma, precisión, pero era difícil porque el rival no te deja un palmo. Hemos dado un paso adelante. Es una salida muy difícil y es una victoria de oro. Estamos bien en defensa, Ter Stegen ha estado extraordinario. Estamos solidarios y generosos y eso es importante", dijo en rueda de prensa.

El preparador catalán fue preguntado por el gol anulado a Iñaki Williams al final y por la capacidad de sufrir de su equipo. "No he visto la mano, pensaba que miraban el fuera de juego. He visto el monitor y, sí, es mano. Sufrimos demasiado. Hemos merecido hacer el 0-2 y ahí cambia el partido, es el guion de muchos partidos, pero esto es San Mamés. Cuesta ganar. Me enorgullece cómo compite el equipo, que históricamente le ha costado", comentó.

Por otro lado, Xavi valoró la protesta de San Mamés con billetes con la palabra "mafia" y el escudo del Barça, en medio de la investigación por el 'caso Negreria' y los cánticos de "a Segunda". "Yo respeto al público de San Mamés, a mí siempre me ha tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça de San Mamés, la verdad, y me entristece, porque siempre nos han tratado muy bien. Juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad. Estamos juzgando antes de tiempo, me entristece. No hemos hablado, estamos pendientes de jugar al fútbol, tenemos la obligación de defender al club a muerte", apuntó.

Además, el técnico del Barça se refirió ya al Clásico ante el Real Madrid el próximo domingo en el Spotify Camp Nou. "Nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, queremos ganar la Liga. Estamos bien situados, tenemos nueve puntos, hoy era una final para nosotros sin pensar en el Clásico. Hemos tenido personalidad que es difícil, te aprieta el Athletic. El equipo ha sacado una victoria de carácter y vital para el devenir de la Liga", terminó.

Europa Press