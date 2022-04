Xavi: "Tenemos mentalidad ganadora"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, se mostró contento por la "mentalidad ganadora" del equipo para sacar buenos resultados, como la victoria (2-3) ante el Levante este domingo con un cabezazo de Luuk de Jong, pese a no tener el mejor día.

"Ha sido un partido complicado. En la segunda parte hemos tenido m√°s paciencia, hemos encontrado espacios. No hemos hecho un gran partido, es evidente, pero hemos competido muy bien, son tres puntos de oro y nuestros jugadores han marcado la diferencia, Ter Stegen y Luuk", dijo en rueda de prensa.

El técnico culé destacó al portero, que paró un penalti, y al delantero, autor de la victoria en el minuto 92, en un sufrido encuentro en el Ciudad de Valencia para seguir segundos y mantener la emoción por la Liga. "Tenemos que mejorar. Pero es un tema de mentalidad. Luuk no es un actor secundario", afirmó.

"Estamos en una din√°mica positiva. El equipo est√° preparado para competir incluso cuando no hacemos un buen partido. Tenemos mentalidad ganadora. Sacamos resultados positivos aunque no siempre se pueda jugar excelente. Era un partido que a m√≠ me dejaba muy intranquilo, es un rival dif√≠cil, que no se merece estar ah√≠ abajo", a√Īadi√≥.

Xavi no quiso hablar de dependencia de Pedri, aunque el canario levant√≥ al equipo con su entrada en el segundo tiempo. "No hemos estado finos, pero a√ļn as√≠ creemos hasta el final. Es un jugador extraordinario, tanto como eso no (dependencia). Es un jugador que nos emociona y marca las diferencias. Ten√≠amos que dar una marcha m√°s, cuando est√°s muy espeso hay que jugar f√°cil", termin√≥.