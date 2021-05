Zinédine Zidane: "Estamos preparados para sufrir en el campo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que están "preparados para sufrir en el campo" en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés y lograr el billete para la final del 29 de mayo, mostrando su confianza en un equipo "con carácter, personalidad y que cuando las cosas se pone complicadas está ahí".

"Todos los que están aquí, están preparados. Jugamos una semifinal de Champions y vamos a estar 'a muerte' en el campo. En una semifinal tienes que sufrir en el campo, que es lo que pasó en la ida, y estamos preparados para eso", expresó Zidane este martes en la rueda de prensa previa.

El francés dejó claro que el dibujo que elija "no va a cambiar nada". "Tenemos que hacer un gran partido y físicamente darlo todo", subrayó. "Hay que hacer nuestro juego para un partido de 90 minutos o más, y lo importante es prepararlo bien. Es una semifinal de la Champions y no se juega todos los días, mis jugadores están muy preparados para hacer un gran partido", aseveró.

'Zizou' cree que "las sensaciones son buenas" para intentar levantar el 1-1 de la ida. "Sabemos el partido que vamos a tener y estamos preparados, sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y que debemos darlo todo en el campo para pasar a la final", reiteró.

El técnico madridista no quiso desvelar nada de su once y si estará o no Sergio Ramos. "Está con nosotros y eso significa que está bien, que es lo más importante, el poder tener a nuestro líder y capitán", advirtió. "No voy a arriesgar nada, está preparado para jugar", manifestó sobre si la condición del andaluz era la idónea.

También habló de Eden Hazard. "Es un muy buen momento para él y viene preparado. Vamos a necesitar a Eden y va a ayudar seguro al equipo, sabemos de su calidad y nos va a aportar su juego", comentó Zidane sobre el belga.

Por otro lado, descart√≥ que lo realizado por su equipo sea "un milagro". "Hemos llegado aqu√≠ por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos, en el f√ļtbol creo que no hay milagros", recalc√≥. "Hemos tenido momentos complicados, pero con este equipo hay que quitarse el sombrero porque tiene car√°cter, personalidad y cuando las cosas se pone complicadas est√° ah√≠, siempre lo ha demostrado. Estamos donde queremos y sobre todo de forma merecida", a√Īadi√≥.

"Hemos visto todos los partidos del Chelsea, pero no sirven para nada porque este es otro completamente diferente. Tenemos que contrarrestar sus fuerzas porque es un equipo que tiene calidad y luego a la hora de jugar tenemos también nuestras armas", detalló del conjunto londinense.

Finalmente, el franc√©s reconoci√≥ que la primera parte de la ida en el Alfredo Di St√©fano fue "dif√≠cil" sobre todo cuando presionaron. "Pero ma√Īana mi√©rcoles ser√° diferente y vamos a intentar mejorar, a nivel defensivo siendo agresivo y con el bal√≥n mostrando lo que podemos hacer", sentenci√≥.