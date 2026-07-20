10 autos usados por menos de $15 millones en julio 2026: uno por uno, por marca y modelo

Con una caída en las ventas, el mercado de usados ajusta sus precios mientras sigue de cerca lo que ocurre con los 0km: todavía hay modelos por menos de $15 millones
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En junio se concretaron 155.753 transferencias de vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 8,2% respecto de mayo y una suba del 8,6% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Con este resultado, el mercado de usados acumuló 892.696 transferencias entre enero y junio. A pesar del repunte registrado en junio, el volumen del primer semestre todavía se ubica 2,9% por debajo del alcanzado en el mismo período de 2025, según la entidad.
En ese contexto, todavía existen modelos que se ubican por debajo de los $15 millones en el mercado de segunda mano.
Tomando como referencia vehículos modelo 2015 y valores promedio elaborados por la CCA, estos son algunos de los 10 autos más accesibles relevados para julio de 2026:
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.448.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.540.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.323.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.119.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.292.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000
- Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.386.000
- Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000
A su vez, los datos la CCA también mostraron que el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país. Se trata de un modelo que, aun discontinuado como 0km, sigue conservando una fuerte presencia en el mercado de segunda mano por su disponibilidad de unidades, bajo costo de mantenimiento y alta demanda histórica entre los usados más accesibles.
“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.
Dentro del segmento de vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross volvió a ubicarse como el usado más vendido. El dato confirma el peso que comenzó a ganar este tipo de modelos en el mercado de segunda mano, aunque todavía representan una porción menor frente a los vehículos tradicionales de combustión.