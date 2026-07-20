10 autos usados por menos de $15 millones en julio 2026: uno por uno, por marca y modelo

En junio se concretaron 155.753 transferencias de vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 8,2% respecto de mayo y una suba del 8,6% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Con este resultado, el mercado de usados acumuló 892.696 transferencias entre enero y junio. A pesar del repunte registrado en junio, el volumen del primer semestre todavía se ubica 2,9% por debajo del alcanzado en el mismo período de 2025, según la entidad.

Las transferencias durante la primera mitad del año registraron una leve contracción SHUTTERSTOCK - Shutterstock

En ese contexto, todavía existen modelos que se ubican por debajo de los $15 millones en el mercado de segunda mano.

Tomando como referencia vehículos modelo 2015 y valores promedio elaborados por la CCA, estos son algunos de los 10 autos más accesibles relevados para julio de 2026:

Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up! : $7.254.000

: $7.254.000 Fiat Uno 3p 1.3 Fire : $7.448.000

: $7.448.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G : $7.540.000

: $7.540.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire : $8.323.000

: $8.323.000 Renault Sandero 5p 1.6 : $9.119.000

: $9.119.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine : $9.855.000

: $9.855.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS : $10.292.000

: $10.292.000 Nissan March 5p 1.6 Active : $10.329.000

: $10.329.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline : $10.386.000

: $10.386.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000

Ante la inversión que requiere la compra de un 0km, los autos usados representan una alternativa MMD Creative - Shutterstock

A su vez, los datos la CCA también mostraron que el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país. Se trata de un modelo que, aun discontinuado como 0km, sigue conservando una fuerte presencia en el mercado de segunda mano por su disponibilidad de unidades, bajo costo de mantenimiento y alta demanda histórica entre los usados más accesibles.

“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Dentro del segmento de vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross volvió a ubicarse como el usado más vendido. El dato confirma el peso que comenzó a ganar este tipo de modelos en el mercado de segunda mano, aunque todavía representan una porción menor frente a los vehículos tradicionales de combustión.