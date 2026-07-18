Toyota congeló el precio de uno de sus modelos estrella pero las ventas caen

El Toyota Corolla Cross se consolidó el año pasado como el Sport Utility Vehicle (SUV) más vendido del mercado. Sin embargo, en el primer semestre de este año perdió terreno, ya que acumuló 5634 patentamientos, una caída del 43,3% respecto del mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El retroceso del modelo fue considerablemente mayor al del mercado de vehículos 0km en general, que entre enero y junio registró 294.181 patentamientos, un 9,9% menos que en igual período de 2025.

El desempeño del Corolla Cross podría estar vinculado al aumento de la competencia dentro del segmento de los SUV medianos, favorecido por la llegada de nuevos modelos tras la apertura del mercado.

A ello también se suma el desembarco de novedades dentro de la propia marca, como el Yaris Cross (que registró 4479 ventas desde que se lanzó este año), aunque este último compite en el segmento B, un escalón por debajo del Corolla Cross.

Este modelo registró una caída en las ventas durante este año

En este contexto, y como parte de su estrategia comercial para recuperar competitividad, Toyota decidió mantener congelados los precios de lista durante julio (una medida que adopta desde febrero). De esta manera, así quedaron los precios de lista de su SUV para el séptimo mes del año:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

$55.944.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Cuáles son los SUV más vendidos en 2026

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.

Ahora bien, acorde a la primera mitad de este año, estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de segmentos: