Cuáles son los 10 SUV más baratos en julio 2026

Durante la primera mitad del año, las ventas de vehículos 0km en la Argentina registraron una caída cercana al 10%. En total, se comercializaron 294.181 unidades, frente a las 326.549 patentadas en el mismo período del año anterior, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Estos números sorprendieron al sector, ya que las proyecciones iniciales anticipaban un 2026 con un volumen de ventas superior al de 2025.

Ahora bien, aunque los especialistas proyectan una segunda mitad del año con un mayor nivel de actividad que la primera, ya no sostienen con la misma convicción la posibilidad de igualar o superar el desempeño del año pasado. Aun en ese contexto, la mayoría de las automotrices actualizó sus listas de precios para julio y sólo algunas mantienen bonificaciones puntuales sobre determinados modelos.

Los 10 SUV más baratos de julio

Esa tendencia también se refleja en el ranking de los Sport Utility Vehicle (SUV) más accesibles del mercado. La mayor parte de los precios de lista registró aumentos y, en los modelos cuyos valores están expresados en dólares, también hubo incrementos como consecuencia de la suba del tipo de cambio.

Así quedó conformado el listado de julio:

JAC S2: US$20.900 ($31.350.000)

US$20.900 ($31.350.000) Citroën Basalt: $33.800.000 (precio especial de la versión Shine al contado)

$33.800.000 (precio especial de la versión Shine al contado) Volkswagen Nivus: $33.947.200

$33.947.200 Chevrolet Spin: $35.468.900

$35.468.900 Citroën Aircross: $35.700.000 (precio especial de la versión Shine al contado)

$35.700.000 (precio especial de la versión Shine al contado) Nissan Kait: $36.500.000

$36.500.000 Volkswagen Tera: $37.490.350

$37.490.350 Renault Kardian: $38.300.000

$38.300.000 Chevrolet Sonic: $38.390.900

$38.390.900 Volkswagen T-Cross: $38.673.600

El modelo más accesible del ranking continúa siendo el JAC S2, un SUV de una marca china, cuyo precio se mantiene expresado en dólares. Con una cotización de US$20.900, su valor en pesos asciende a $31.350.000, producto de la suba del tipo de cambio registrada durante las últimas semanas.

JAC S2

Muy de cerca aparece el Citroën Basalt, uno de los protagonistas de la actualización del ranking. Este modelo, que supo ser el SUV más barato del mercado durante varios meses, volvió a acercarse a la cima gracias a una bonificación especial vigente durante julio en toda la red oficial de concesionarios.

Así, la versión Shine al contado pasó a ofrecerse por $33.800.000, lo que le permitió escalar varias posiciones hasta ubicarse en el segundo lugar del listado.

Ahora bien, sólo basándose en el precio de lista la versión entrada de gama (Live) cuenta con un precio de $34.930.000.

Citroën Basalt Pedro Bicudo

En el tercer puesto se ubicó el Volkswagen Nivus, con un precio de lista de $33.947.200. De esta manera, el SUV compacto de la marca alemana se mantiene entre las opciones más accesibles del segmento pese a la actualización de valores aplicada durante julio.

Volkswagen Nivus

En el cuarto lugar se ubicó la Chevrolet Spin, que mantuvo su presencia entre las opciones más accesibles del segmento. El modelo, que combina características de SUV con capacidad para hasta siete pasajeros, tiene un precio de lista de $35.468.900 y se posiciona como una de las pocas alternativas de ese tipo dentro de este rango de valores.

Chevrolet Spin

Para cerrar el top cinco, otro de los modelos que avanzó varios puestos fue el Citroën Aircross. Al igual que el Basalt, el SUV se vio beneficiado por una bonificación especial aplicada por la marca durante julio. De esta manera, la versión Shine, al contado, quedó con un precio de $35.700.000 y se posicionó en el quinto puesto del ranking.

Al igual que ocurre con el Basalt, más allá del desuento especial vigente durante este mes, la versión de entrada de gama del Aircross (Feel) tiene un precio de lista de $40.150.000.