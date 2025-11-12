10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en noviembre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Los autos usados experimentaron una baja en las transacciones de octubre, la misma tendencia evidenciada en los patentamientos del mercado automotor en torno al 7,6%. En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 2,96% menos respecto a septiembre y un 3,1% menos que en octubre 2024 (171.606 unidades), según las cifras de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

“Pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos. Aun así, es importante destacar que en acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En octubre el Volkswagen Gol siguió encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado, ya que se comercializaron 9037 unidades del modelo alemán. En medio del furor por los vehículos que se está experimentando en el mercado de los usados, estos son algunos de los 10 más baratos en la Argentina, tomando los modelos base de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y con la base de datos de la CCA:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

$8.083.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

$8.614.000 Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $8.643.000

$8.643.000 Fiat Punto 1.4 Attractive: $8.625.000

$8.625.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.903.000

$8.903.000 Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $9.026.000

$9.026.000 Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive: $9.900.000

$9.900.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.922.000

$9.922.000 Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $10.180.000

$10.180.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

$10.535.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

$11.139.000 Volkswagen Fox: $11.300.000

$11.300.000 Renault Clio Mio Confort ABS: $11.338.000

$11.338.000 Chevrolet Agile LS: $11.721.000

$11.721.000 Toyota Etios X: $12.061.000

“Los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de los usados de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, mencionó el secretario de la CCA.

Los 10 autos usados más vendidos en octubre

El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores, con el Volkswagen Gol en el liderazgo indiscutido, mientras que las pickups Hilux, Amarok y Ranger ratifican la importancia de la pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.

Volkswagen Gol y Trend: 9037

9037 Toyota Hilux: 6694

6694 Chevrolet Corsa y Classic: 4616

4616 Volkswagen Amarok: 4577

4577 Ford Ranger: 4424

4424 Toyota Corolla: 3437

3437 Ford EcoSport: 3389

3389 Peugeot 208: 3232

3232 Fiat Palio: 3099

3099 Toyota Etios: 2700