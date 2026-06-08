Nueva Citröen Berlingo: llegó al país la versión europea del utilitario que eligen los argentinos

Citroën presentó oficialmente en Argentina la nueva generación de la Berlingo. El modelo llega en su versión europea y se posiciona como referente en el segmento de las vans compactas utilitarias. “La nueva Berlingo viene totalmente renovada con un nuevo diseño alineado a lo que es la marca a nivel internacional, más tecnología y confort”, declaró Federico Frascaroli, Brand Director de Citroën.

La nueva Berlingo llega en su versión europea con un diseño renovado y alineado a la identidad internacional de la marca, consolidando su posición en el segmento de vans compactas utilitarias. IGNACIO ARNEDO

El lanzamiento se llevó a cabo en la sede de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y reunió a los directivos de la marca con la prensa especializada. La jornada incluyó presentaciones sobre el estado de la industria automotriz, novedades, anuncios y las particularidades del vehículo. No faltaron los test drives para probar el vehículo y una experiencia lúdica en equipos destinada a demostrar de manera práctica la capacidad de volumen y carga del nuevo modelo.

Federico Frascaroli, Brand Director de Citroën Argentina. IGNACIO ARNEDO

Las puertas traseras batientes abren hasta 180° y ofrecen un vano despejado de 1.241 mm de ancho: acceso total a un compartimento pensado para facilitar la carga de mercadería voluminosa o paletizada. IGNACIO ARNEDO

Stellantis y el contexto global: “orgullo local” ante una industria en transformación

Martín Zuppi, director de Stellantis Argentina, abrió la jornada trazando un panorama de una industria en plena transformación, marcada por la fragmentación regional, la presión de costos, la irrupción de la inteligencia artificial y la creciente competencia china. Stellantis responde con alianzas estratégicas, inversión en tecnología y una escala global que permite compartir activos entre marcas y regiones. Pero ese músculo global, remarcó, debe estar siempre al servicio de las necesidades locales. “Tenemos una fortaleza global enorme, pero tenemos que tener orgullo local, porque cada región tiene una idiosincrasia diferente, una necesidad distinta, un mercado que exige distintas cosas.”

Martín Zuppi, director de Stellantis Argentina, trazó el panorama de una industria en transformación y reivindicó el "orgullo local" como contrapeso al músculo global del grupo. IGNACIO ARNEDO

Esa lógica guía la estrategia Fastlane 2030, que contempla más de 60 lanzamientos multienegéticos y una inversión de 60.000 millones de euros. En ese marco, Sudamérica juega un rol clave: prácticamente uno de cada cinco autos vendidos en el mundo por el grupo se comercializa en la región. Y dentro de ese mapa, Argentina ocupa un lugar central: es uno de los tres mercados prioritarios junto a Brasil y Chile, con 380 millones de euros invertidos en la planta de Córdoba y el objetivo explícito de mantener el liderazgo de ventas en el país.

Dominio en el segmento vans con el sello de Stellantis

Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, profundizó en el mercado local y en el portafolio de la compañía, que este año tiene programados más de 29 lanzamientos y promedia cerca de 28 puntos de market share en el acumulado del año.

Pablo García Leyenda destacó el dominio del grupo en el segmento: de cada dos vans compactas vendidas en Argentina, una lleva el sello de Stellantis. IGNACIO ARNEDO

El ejecutivo se centró en el segmento de los vehículos utilitarios, donde Stellantis exhibe un dominio contundente: la compañía concentra el 34% del mercado de vehículos utilitarios livianos a nivel nacional, lo que equivale a que de cada tres vans vendidas en Argentina, una lleva el sello del grupo. En el segmento específico de las vans compactas, ese liderazgo es aún más pronunciado, con más del 50% de participación de mercado. “De cada dos vans compactas que se venden en Argentina, una la vende el grupo”, sintetizó.

La jornada incluyó una dinámica grupal en equipos diseñada para demostrar de manera práctica la capacidad de volumen y carga de la nueva Berlingo. IGNACIO ARNEDO

Citroën llega a este lanzamiento con un viento de cola muy favorable: la marca cerró 2025 con la cuota récord histórica de los últimos 11 años, superando los cuatro puntos de mercado, y apunta a sostener ese nivel durante 2026. “Berlingo representa la evolución de un modelo clave en la constitución del negocio a lo largo de estos años”, y fue contundente respecto al horizonte: “todavía tenemos espacio para seguir creciendo en el segmento de las vans”.

La gama completa de utilitarios de Citröen. IGNACIO ARNEDO

Motor y transmisión

En el corazón de la Berlingo se encuentra un motor diésel HDi 1.6 litros Turbo de Inyección Directa Common Rail que desarrolla una potencia máxima de 92 CV a 4.000 rpm y un par motor de 230 Nm disponibles desde 1.750 rpm, priorizando la elasticidad y la capacidad de respuesta en condiciones de carga plena. Se asocia a una caja manual de cinco velocidades, está homologado bajo normativa Euro 5 y cuenta con un tanque de 53 litros que favorece una mayor autonomía tanto en recorridos urbanos como interurbanos.

Capacidad de carga

La Berlingo ofrece una capacidad de carga de hasta 865 kg, con un Peso Bruto Total de 2.340 kg y un peso en orden de marcha de 1.475 kg. Su compartimento cuenta con un volumen útil de 3,9 m³, un largo de caja de hasta 2.167 mm, un ancho de 1.630 mm y una altura que varía entre 1.200 y 1.270 mm.

865 kg de carga útil, 3,9 m³ de volumen y hasta 2.167 mm de largo de caja: la Berlingo llega equipada con panel divisor, ganchos de sujeción y protecciones de piso y laterales. IGNACIO ARNEDO

La distancia entre ruedas internas es de 1.229 mm, lo que facilita el transporte de cargas voluminosas o paletizadas.

El acceso se realiza a través de la puerta lateral corrediza derecha, con una apertura de 675 mm de ancho por 1.072 mm de alto, y por las puertas traseras batientes con apertura de 90° y hasta 180°, que ofrecen un vano despejado de 1.241 mm de ancho por 1.196 mm de alto. El compartimento cuenta además con iluminación específica, ganchos de sujeción, panel divisor de cabina y protecciones del piso y laterales.

La puerta lateral corrediza derecha ofrece una apertura de 675 mm de ancho por 1.072 mm de alto, pensada para facilitar el acceso al compartimento de carga en cualquier contexto de trabajo. IGNACIO ARNEDO

Habitáculo, tecnología y conectividad

Frascaroli destacó algunas características que marcan la diferencia como “la pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con dispositivos smartphone, la confección de sus asientos y la capacidad de llevar hasta tres pasajeros de forma segura, algo inédito en el segmento”.

El puesto de conducción fue diseñado para jornadas largas: butaca regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, columna ajustable y volante multifunción con control de velocidad crucero. IGNACIO ARNEDO

La cabina lo confirma: el puesto de conducción fue pensado para el confort en jornadas largas, con butaca regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, columna de dirección ajustable, asistencia eléctrica y volante multifunción con selector y limitador de velocidad crucero.

El tablero digital en blanco y negro integra computadora de a bordo e indicador de intervalos de mantenimiento. El asiento del acompañante es rebatible, la plaza central suma una tableta giratoria abatible porta-documentos y un guarda objetos superior tipo “Capucine”, entre múltiples espacios de almacenamiento distribuidos en la cabina. Mientras que ofrece conectividad Android Auto y Apple CarPlay, radio AM/FM, MP3, USB tipo C y Bluetooth y toma de 12V.

El volante multifunción integra selector y limitador de velocidad crucero, mientras la pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay completa una cabina pensada para la conectividad. IGNACIO ARNEDO

Seguridad

La Berlingo incluye frenos a disco en las cuatro ruedas con freno de estacionamiento eléctrico, ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), airbags frontales para conductor y pasajero, monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), cámara de retroceso con sensores de estacionamiento traseros con alerta sonora y visual, inmovilizador de motor, cierre centralizado con comando a distancia, chapón protector bajo cárter y la función Coffee Break Alert para trayectos prolongados.

Precio, financiación y postventa

La nueva Citroën Berlingo sale a la venta a $38.860.000 pesos argentinos con IVA incluido. Cuenta con una financiación exclusiva de hasta $30.000.000 a 36 meses a tasa 0%. Para quienes prefieren el Plan de Ahorro, se ofrece un esquema a 120 meses bajo modalidad 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 o 9 mediante la integración del 30%.

Citroën llega al lanzamiento con viento de cola: la marca cerró 2025 con su mayor cuota de mercado en 11 años, superando los cuatro puntos, y apunta a sostenerla en 2026. IGNACIO ARNEDO

La garantía de fábrica es de 2 años sin límite de kilometraje. A través de Flexcare, la propuesta integral de postventa de Stellantis, los clientes pueden acceder a paquetes de mantenimiento programado y garantía extendida en hasta 6 cuotas sin interés, con cobertura en todo el territorio nacional a través de la red oficial de concesionarios. Los paquetes pueden adquirirse online en citroenstore.com.ar.

“Tenemos expectativas muy buenas porque el producto realmente cumple con todas las necesidades del segmento, se convierte en un referente y llega con una muy buena propuesta de precio-producto”, cerró Frascaroli.

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