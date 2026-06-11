Audi lanza en la Argentina a su primer híbrido enchufable capaz de alcanzar 639 CV de potencia

A menos de un año del desembarco de la nueva generación del A5 en la Argentina, Audi amplió la gama local con la apertura de la preventa del RS 5, la versión de mayores prestaciones de la familia que reemplazó al histórico A4.

El modelo llega en dos configuraciones de carrocería, Sedán y Avant. Además, se convierte en el primer híbrido enchufable (PHEV) que comercializará en el mercado argentino.

La principal novedad está en el sistema de propulsión. El nuevo RS5 combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 639 CV y un torque de 825 Nm. Gracias a esta configuración, puede recorrer hasta 84 kilómetros en modo completamente eléctrico, según los datos informados por la marca.

El nuevo RS5 combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 639 CV y un torque de 825 Nm AUDI AG

Con estas cifras, el modelo se ubica entre los vehículos más potentes que Audi ofrece actualmente en el país y representa un cambio importante respecto de generaciones anteriores del RS5, que recurrían exclusivamente a motores de combustión.

El conjunto mecánico se complementa con la conocida tracción integral quattro. Sumado a lo anterior incorpora por primera vez en un modelo de producción el sistema Dynamic Torque Control, encargado de distribuir el par entre las ruedas traseras para optimizar el comportamiento dinámico.

El modelo se ubica entre los vehículos más potentes que Audi ofrece actualmente en el país AUDI AG

En términos estéticos, el RS 5 se diferencia del resto de la gama A5 por una serie de elementos específicos de la división Audi Sport. Entre ellos se destacan la parrilla Singleframe con diseño tipo panal, entradas de aire de mayores dimensiones y detalles exteriores en negro brillante.

La variante Avant suma una carrocería rural o station wagon, una configuración tradicional dentro de la familia RS de Audi, que combina una mayor capacidad de carga con las mismas prestaciones mecánicas que el Sedán.

El modelo llega en dos configuraciones de carrocería, Sedán y Avant sagmeistertobias - AUDI AG

Puertas adentro incorpora asientos deportivos RS, terminaciones específicas y un sistema multimedia compuesto por una pantalla curva de 14,5” orientada al conductor, acompañada por el tablero virtual de 11,9” y otra pantalla táctil de 10,9” para el acompañante (permite operar funciones de navegación, entretenimiento y telefonía de forma independiente).

Puertas adentro incorpora asientos deportivos RS, terminaciones específicas y un sistema multimedia compuesto por una pantalla curva de 14,5” orientada al conductor AUDI AG

Esta versión comparte parte de los elementos de confort del A5 como iluminación ambiental LED, cargador inalámbrico de celulares, asistente por voz, climatizador de tres zonas, asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico y calefaccionados, cámara 360°, entre otras.

A nivel de seguridad ofrece algunos ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistentes de cambio y mantenimiento de carril como los principales.

Tiene un muy completo equipamiento de seguridad compuesto por múltiples ADAS AUDI AG

La preventa ya está disponible a través de la red oficial de concesionarios de la marca. Los precios anunciados son los siguientes:

Audi RS 5 Sedán: US$156.900

US$156.900 Audi RS 5 Avant: US$159.900

La llegada del RS 5 se produce casi un año después del lanzamiento local del A5, modelo que tomó el relevo del Audi A4 tras tres décadas de historia. Mientras las versiones convencionales del A5 se ofrecen con motores 2.0 TFSI de hasta 272 CV, el nuevo RS 5 prácticamente duplica esa potencia y suma electrificación.

La versión sedán cotiza a US$156.900 TSP - AUDI AG

“El nuevo Audi RS 5 expresa el ADN más puro de Audi Sport, ahora potenciado por la electrificación. Su llegada al país no solo amplía nuestra oferta de modelos deportivos, sino que representa un avance concreto en nuestra estrategia de movilidad en Argentina”, afirmó Conrado Wittstatt, gerente General de Audi Argentina.