Ford Performance presentó su innovador Puma Rally1 híbrido en el Rally Bio Bío 2024 de Chile

Escuchar

BIO BIO, CHILE. Durante el último fin de semana de septiembre, el Campeonato Mundial de Rally (WRC) llevó a cabo su etapa sudamericana en el Rally Bio Bío, en Chile. Ford Performance, la división de autos de alto rendimiento y competición de Ford, participó con tres vehículos Puma Rally1, de los cuales dos son híbridos y uno no híbrido, representando al equipo M-Sport Ford World Rally Team. Esta undécima ronda del campeonato fue la última del año y se desarrolló en caminos de ripio que serpentean entre montañas y bosques en la región de Bio Bío, cerca de Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile.

El Ford Puma Rally1 Hybrid Redacción LA NACION

Al volante de los Puma Rally1 Hybrid estuvieron los pilotos Adrien Fourmaux y Grégoire Munster, mientras que Mārtiņš Sesks manejo el Ford Puma Rally1 convencional, tras un notable desempeño en etapas anteriores, incluyendo el segundo lugar general en España con el Ford Fiesta Rally2, junto a su copiloto Renārs Francis.

El piloto de rally luxemburgués, Grégoire Munster y su copiloto belga, Louis Louka, regresaron a Chile, un escenario que marcó su debut en el Rally1 en 2023. Durante un Meet & Greet, en el que participó LA NACION, Munster expresó: “El Rally de Chile fue nuestro primer evento con el auto Rally1 el año pasado. La superficie es bastante familiar, con un poco de grava suelta, pero el desgaste de los neumáticos en el segundo día es increíblemente alto, por lo que tienes ese aspecto estratégico de la elección del neumático que lo hace muy interesante. Es un rally rápido, pero también tiene caminos muy estrechos en las montañas; hay mucha variedad en las etapas. Es un evento genial”.

Por su parte, Fourmaux y el copiloto Alex Coria compitieron en Chile por primera vez, llegando optimistas tras una temporada exitosa que incluyó cuatro podios y una victoria reciente en el Power Stage en superficies sueltas.

El Ford Puma Rally1 tradicional Redacción LA NACION

La competencia se desarrolló en un recorrido que combina desafíos técnicos y terrenos variados. Con una potencia combinada de 507 CV y una tracción optimizada para terrenos mixtos, los vehículos de Ford estaban preparados para enfrentar los retos técnicos del Rally Bio Bío, donde la variedad del terreno requería ajustes constantes. Esta necesidad de adaptación fue destacada también por los pilotos, quienes explicaron cómo gestionaban los cambios durante las etapas.

Según Emily Chapman, responsable de prensa de Ford, los dos coches son del nivel más alto del WRC que tienen. “El motor tiene un turbo y la unidad híbrida, que en conjunto generan aproximadamente 550 caballos de fuerza, lo que permite un control completo de la tracción en las cuatro ruedas, ideal para el terreno mixto que encontramos en Chile”, comentó Chapman a LA NACION.

Grégoire Munster, el piloto luxemburgués que condujo uno de los híbridos Redacción LA NACION

Según indicaron, los pilotos tienen la libertad de ajustar sus vehículos para adaptarse a las condiciones específicas de cada etapa. “Estamos cambiando mucho en el coche, como la configuración de la suspensión, para prepararnos para el rally”, comentó Chapman. El piloto luxemburgués, Grégoire Munster, agregó: “A veces, incluso durante las etapas, necesitamos cambiar la configuración del vehículo para asegurarnos de que se adapte a los próximos recorridos”. Estas decisiones incluyen aspectos como la suspensión, la dirección y la elección de neumáticos, permitiendo un ajuste a medida que las condiciones cambian.

La presentación de los tres autos de Ford en la previa del Rally en Bio Bio Redacción LA NACION

En cuanto a la conducción en condiciones climáticas variables, Munster afirmó: “Tenemos que elegir los neumáticos de antemano e intentamos revisar el clima con antelación. Si no acertas en la elección, tenes que ajustarte, y a veces eso no es suficiente. Entonces solo tenes que ir a tu ritmo para asegurarte de no cometer ningún error”.

El Ford Puma Rally1 Hybrid cuenta con un motor Ford EcoBoost de 1.600 cc con inyección directa, desarrollado en colaboración con M-Sport y Ford. Este motor tiene una potencia de 385 CV y un par motor de 412 Nm. La unidad de potencia híbrida, regulada por la FIA, incluye una batería interna y una unidad de motor generador (MGU) que permite la regeneración de energía, alcanzando una potencia combinada de 507 CV y un par motor de 490 Nm.

La tracción en las cuatro ruedas del Puma Rally1 permite una distribución de par 50-50, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones. La transmisión secuencial de cinco velocidades, desarrollada en conjunto con Sadev, y la suspensión ajustable, permiten a los pilotos adaptar el vehículo a sus preferencias y las exigencias del recorrido. “En Chile, la carretera no es tan dura, por lo que pueden tener una suspensión más rígida para obtener mejor velocidad”, explicó Chapman.

El Ford Puma Rally1 Hybrid durante la segunda etapa de la competencia en Chile Redacción LA NACION

El Rally Bio Bío es un evento relativamente nuevo en el WRC, habiéndose llevado a cabo por primera vez en 2018. Su éxito inicial llevó a su inclusión en el calendario de la competición en 2019, convirtiéndose en el 32º país en albergar una etapa desde el inicio del campeonato en 1973. Tras esta emocionante etapa en Chile, las próximas competencias del WRC se llevarán a cabo en Europa Central y Japón.