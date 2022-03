Iveco suma tecnología a sus pesados

Iveco exhibió en Expoagro unidades de sus modelos Hi Way y Hi Road de producción nacional equipadas con suspensión neumática, sistemas de frenado (EBS) y control de estabilidad (ESC). Con la introducción de esas características se abre un nuevo abanico de aplicaciones para esos modelos nacionales, que ahora podrán ofrecer servicios de transporte asociados a segmentos que exigen estos requerimientos para movilizar mayores cargas (escalabilidad y bitren), cargas especiales (como el caso del combustible), así como otros productos que por normativa requieran esta especificación técnica para su distribución.

La suspensión neumática se caracteriza por su poder de adaptación, ya que ofrece la posibilidad de ser regulada en altura en función del tipo del terreno, mientras que los sistemas EBS y ESC aportan mayor control en la conducción y actúan junto a la suspensión para contribuir a la seguridad.

“Venimos incorporando nuevas tecnologías para ofrecer productos cada vez más seguros, eficientes y sustentables. En este sentido, esta nacionalización de especificaciones nos ayuda a seguir evolucionando la propuesta de camiones pesados de la marca en el país”, comentó Justo Herrou, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Iveco Argentina.