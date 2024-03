Escuchar

El periodista de TN Nelson Castro, quien fue enviado como corresponsal a Rosario para cubrir la ola de violencia narco, fue amenazado de muerte esta mañana junto a su equipo ni bien pisó la ciudad santafesina.

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no los queremos acá. Atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño... fuera de Rosario. Si no van a terminar como (José Luis ) Cabezas”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro saliendo al aire por TN desde Rosario.

“Nos enteramos viniendo hacia acá, la verdad es que no lo sabíamos, nos enteramos a través de lo que está contando ahora Sebastián, estamos impactados, porque claramente es una demostración de lo que está pasando aquí”, contó Castro esta mañana en TN.

“Eso le da sentido a algo que pasó cuando estábamos haciendo el vivo. Hubo un muchacho que dijo a cámara ‘no quiero hablar porque no me quiero exponer’. Y después hubo dos taximetreros que no quisieron hablar porque tienen miedo. Eso permite entender claramente qué es lo que se está viviendo. Estamos experimentando los mismo que viven, padecen y sufren los habitantes de Rosario”, explicó el periodista.

“La gente te dice que han logrado que en la ciudad se viva con miedo y todos los que entrevistamos al azar fueron víctimas de la inseguridad”, comentó Castro desde el centro de la ciudad.

El Gobierno triplicará el despliegue de las fuerzas de seguridad en Rosario y enviará vehículos militares

El asesinato del playero conmovió a Rosario

La ola de violentos asesinatos con indubitable sello narco que conmovieron a la ciudad de Rosario desencadenó una reacción conjunta de la Casa Rosada y la gobernación santafesina, que no dudaron en sostener la calificación de terrorismo al referirse a los atentados. El Gobierno de Javier Milei prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio” e involucrar a las Fuerzas Armadas en la ciudad santafesina, adelantaron fuentes oficiales, aunque el detalle del funcionamiento de ese dispositivo quedó guardado bajo siete llaves, a la espera de la conferencia que este lunes compartirán, desde Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador Maximiliano Pullaro (UCR), y el intendente Pablo Javkin.

A través de sendos comunicados, el gobierno de Javier Milei y la gobernación de Santa Fe anunciaron este domingo la conformación de una junta operativa, que también integrarán el Ministerio Público de la Acusación y la municipalidad de Rosario, como un intento mancomunado de frenar la ola de violencia.

“Estamos terminando de analizar la puesta en marcha de un nuevo modelo operacional”, afirmó esta noche Patricia Bullrich, entrevistada en LN+. La ministra relató que este domingo funcionó en Rosario un comité con representantes del gobierno nacional, pero no avanzó más. “Mañana vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Por una cuestión lógica no se puede dar a conocer aspectos de la inteligencia criminal”, cerró.

“Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, escribió el presidente Milei en el anochecer del domingo. Luego de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas, el Presidente dejó en claro su postura. “No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las fuerzas de seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, sentenció. En el medio, el Presidente no abandonó la disputa política: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana”.

Este lunes, a las 10.15 y desde la sede del gobierno de Santa Fe en Rosario, Bullrich, Pullaro y Javkin darán a conocer detalles de las nuevas medidas de combate directo a las bandas de narcotraficantes, a quienes ambos gobiernos ya califican como “terroristas”, responsables de la muerte a tiros de dos taxistas, un chofer de colectivos y el joven empleado de una estación de servicio, todos desde el martes pasado. También participará de la conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri.

Se prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio”, con la participación de fuerzas federales, que ampliarán su radio de acción a cuatro zonas peligrosas de Rosario (hasta ahora se ocupaban de dos de ellas). Bullrich también detallará la ayuda en el plano logístico de las Fuerzas Armadas, que según confirmó LA NACION, colaborarán con la cesión de un centenar de vehículos (entre autos, camionetas, combis y colectivos) y posiblemente también de un helicóptero, si este pedido adicional del Ministerio de Seguridad es atendido.

Desde el gobierno nacional, en tanto, estimaron que la ola de ataques a civiles son muestras inequívocas de una “reacción” de las bandas de narcos “porque habíamos extremado requisas y controles, logramos bajar un 50 por ciento los asesinatos en los primeros dos meses”, según afirmó un alto funcionario del ministerio que encabeza Bullrich.

Según el comunicado provincial, los narcos “pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, coincidieron desde el gobierno de Pullaro.

Entre otros puntos adicionales a abordar, y además de las acciones “operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso”, el comando conjunto acordó la “conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía”, incrementando a la vez la cantidad de policías de servicio, la ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos y “la intensificación de los controles de vehículos y personas” en Rosario y zonas aledañas.

Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron, a su vez, que Bullrich dará este lunes detalles de la participación de fuerzas federales en Rosario, con la consigna de “no dar marcha atrás” y redoblar el combate contra las bandas criminales.

La confirmación oficial del Gobierno llegó minutos después que el comunicado de Santa Fe. “El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich han conformado un Comité de Crisis con el objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro”, se inicia el comunicado. Y detalla que la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario “asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”. Hace la salvedad de que las Fuerzas Armadas tendrán una participación limitada en esos operativos, siempre de acuerdo a la normativa vigente.

En el Ministerio de Defensa insistieron en aclarar que los militares no van a participar en el combate contra el narcotráfico y el avance de la criminalidad en Rosario. Las Fuerzas Armadas colaborarán, sostuvieron, en el “apoyo logístico”, en fuerte sintonía con la ofensiva de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero no más allá de los márgenes que plantea la ley de seguridad interior.

“El Gobierno está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, dice el texto surgido de Balcarce 50.

LA NACION