A días del inicio del juicio. Un nuevo informe sobre la muerte de Diego Maradona podría favorecer a los imputados

Un nuevo informe médico oficial sobre la muerte de Diego Maradona podría significar un giro de 180 grados en la causa que investiga la responsabilidad del cuerpo médico en los últimos días de vida del astro del fútbol, que murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre.

“ La última pericia médica oficial dice que Maradona murió por un infarto y que no era posible preverlo porque en los dos últimos años de tratamiento no tuvo ninguna sintomatología vinculada a patologías cardiológicas ”, adelantó a LA NACION la defensa de uno de los ocho profesionales de la salud que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 4 de junio.

En concreto, el informe médico firmado por Pablo María Ferrari, Perito Médico Forense oficial del departamento judicial de San Isidro, que se difundió hoy, dice que Maradona, de 60 años, murió de un “paro cardiorrespiratorio, secundario a edema agudo de pulmón, producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda, (insuficiencia cardíaca aguda), en un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo pocas horas”.

Ferrari, ante el planteo de algunos de los acusados, expone en el documento de 25 páginas que Maradona no había recibido asistencia médica, ni farmacológica, vinculada a una patología coronaria que es la que provocó la muerte.

Consultado por LA NACION, Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, dijo: “Desde el Ministerio Público Fiscal señalamos que no existe ningún giro en la causa ni nada que se parezca. Que la versión del perito severamente cuestionado por la Fiscalía (como ya había adelantado en este proceso) y en otros (caso Alejandro Cohn en el que el mismo perito dijo que no había mala praxis de ninguno de los médicos) viene a contradecir la labor de 21 expertos que durante tres meses examinaron todas las constancias de la causa al realizar la junta médica interdisciplinaria”.

“Señalamos además que otro de los serios cuestionamientos que registra este peritaje fue que inexplicablemente los hizo un perito en soledad en 72 horas (en un día hábil y durante un fin de semana). Que su informe aparece absolutamente carente de fundamentos lógicos y basada en análisis de solo un mínimo segmento de pruebas que ofreció la defensa de Luque y no toda la prueba reunida en la causa en casi cuatro años y a espaldas de las evidencias y cuestionamientos señalados por la fiscalía”, sumó Ferrari.

El fiscal señaló: “ Además de extralimitarse el perito, ya que solo debía decir si los puntos que pidió Luque estaban respondidos en la pericia anterior, no hace otra cosa que arrojar dudas sobre elementos no controvertidos bajo un formato de potencialidad de asuntos sin sustento . Finalmente, la versión de este perito, cuya especialidad no es la cardiología, va a ser cuestionada por los fiscales en el propio juicio y con las acciones legales que entiendan pertinentes contra aquel supuesto experto”.

El juicio arranca el 4 de junio

El expediente judicial donde se investigaron las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el martes 4 de junio, informó el 18 de marzo el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.

Así lo dispusieron los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach que detallaron que el debate tendrá tres audiencias semanales de martes a jueves y que comenzarán a las 9.30. En el documento de 42 páginas, también se detalló que serán convocados a declarar 291 testigos, incluidos los hijos de Maradona, sus exparejas, amigos y periodistas.

La resolución se había dado a conocer 12 días después de la última audiencia que se dio el 6 de marzo pasado, en donde tres de los acusados pidieron nuevos peritajes médicos, entre los que estaban el que se difundió hoy. Los planteos los habían hecho el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Además de Luque, Cosachov, Díaz, Forlini y Madrid enfrentarán el juicio el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

A fines de abril de 2021 se conocieron las conclusiones que presentaron peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro para analizar si la muerte del astro mundial del fútbol se pudo haber evitado, donde se afirmó: “El actuar del equipo de salud que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario. [El paciente] Fue abandonado a su suerte”.

En el debate, el Ministerio Público estará representado por los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, quienes instruyeron la causa.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre. Según la primera autopsia, Maradona murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva y crónica, que le generó un edema agudo de pulmón.

En abril de 2022, el equipo de fiscales a cargo de la investigación, integrado por Capra, Iribarren y Ferrari y coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, habían presentado el dictamen donde solicitaron que los ocho imputados de homicidio simple con dolo eventual sean sometidos a juicio oral y público.

