Alquilar un auto en vez de comprarlo: cuánto crece el servicio y en qué momentos hay más demanda

La Argentina es un país en el que comprar un auto, sea 0km o usado, es cada vez más difícil. En parte por las demoras que existen, acompañadas de sobreprecios, y por la propia situación económica. Es en este contexto (emparentado además con una tendencia global) en el que opciones como la del alquiler temporal de autos empezaron a ganar espacio.

En este sentido, la automotriz Toyota fue la primera en lanzar en el país su división de alquiler de autos, llamada Kinto. En diálogo con LA NACION, Eric Cristianse, General Manager de Kinto, compartió datos sobre el servicio y habló sobre las tendencias que observan vinculadas con esta solución de movilidad.

- ¿Cómo funciona Kinto en la Argentina?

- En resumidas cuentas, Kinto es un servicio de alquiler de gestión online. A través de una aplicación móvil se hace el pedido del vehículo de interés y se selecciona el tiempo de uso (hora, día, semana o mes). Luego se retira al vehículo en un punto prestablecido y una vez terminado el tiempo, se lo regresa a ese u otro pickup point, o estación oficial, a gusto y preferencia. Actualmente hay 85 estaciones aptas Kinto activas en todo el país, y en todas las provincias.

"La gente quiere algo simple, cómodo y seguro, libre de trabas y responsabilidades". d3sign - Moment RF

Kinto cuenta con tres variantes: Kinto Share, Kinto One Personal y Kinto One Fleet. El primero, Kinto Share, es el llamado sistema de carsharing, y permite el alquiler de vehículos por hora, día, semana o mes. La versión larga de este primer formato es Kinto One Personal, que ofrece la posibilidad de un alquiler a mediano y largo plazo y fue pensado como una opción para aquellos que apuntan más a un alquiler de varios meses. Este último también incluye el plus de días adicionales de uso de cualquier vehículo disponible en la plataforma de Kinto Share.

Kinto One Fleet, por su parte, es el formato empresarial. También está pensado para alquileres de modelos 0km a mediano y largo plazo con todos los servicios incluidos: seguro, documentación, garantía de seguimiento del ciclo de vida de la flota, gestión de multas, adaptación del vehículo para usos especiales o gestión del reemplazo de la nave en caso de siniestro, entre otros. En este caso los alquileres son de 12 a 48 meses.

- ¿Por qué cree que hay usuarios que hoy prefieren alquilar un auto en vez de comprarlo?

- Creemos que, sobre todo con y después de la pandemia, se potenció un cambio en la forma de moverse de la gente, y que además comprar un auto es cada vez más caro, y alquilarlo termina siendo económico. Hoy la gente busca soluciones de movilidad que empezaron a verse hace poco y que antes no estaban a mano. La gente busca algo que sea simple, seguro, cómodo y efectivo.

- ¿Cuántos alquileres de autos registran por mes?

- Tanto Kinto Share, como Kinto One Personal como Kinto One Fleet crecieron y la curva es progresiva y estable. El uso es cada vez más sostenido a lo largo del año. En lo que va del 2023 el crecimiento fue del 30% en relación con 2022. No solo mantuvimos a muchos de los clientes que ya teníamos (60% del total), sino que observamos que se sumaron muchos nombres nuevos (35% del total). Mensualmente Kinto Share registra más de 1000 alquileres.

Toyota Yaris, uno de los modelos más elegidos.

Kinto One Fleet es el servicio que se llevó el protagonismo estadístico. En lo que va del 2023 creció un 95% en relación al mismo periodo del año pasado. Usan el servicio empresas grandes pero también PYMEs. Actualmente en la Argentina son más de 100 empresas las que recurren al servicio. En este caso no existe un mínimo de autos que la empresa tiene que alquilar, también observamos que, en general, el alquiler no es súbito y masivo, sino que se habla de una migración paulatina. Las empresas prueban el servicio a medida que necesitan hacer recambio de sus naves, y también para poder testear a la alternativa.

- ¿Cuáles son los modelos que más alquilan los usuarios?

- La respuesta no varía tanto dependiendo del servicio. Tanto en el caso de Kinto Share, orientado a la persona particular, como en el caso de Kinto One Fleet, orientado a las empresas, los modelos más elegidos son el Toyota Yaris y el Toyota Etios, autos urbanos y más bien pequeños; y, por otro lado la Hilux y el SW4, camionetas todoterreno más potentes que rinden sobre todo en temporada de verano o fines de semana largos en distintos momentos del año.

Muchos clientes alquilan vehículos más grandes para fines de semana largos o vacaciones.

En el caso de las empresas, en un segundo lugar también aparecen como muy elegidos el Corolla Cross y el Lexus.

- ¿Qué tendencias se ven entre las personas que alquilan autos en cuanto a frecuencia de uso?

- Si bien al principio había un claro aumento en la demanda de alquileres durante los fines de semana, hoy la curva se suavizó, y la demanda pasó a ser más constante a lo largo del año. Siguen habiendo picos los fines de semana largos, pero lo cierto es que durante la semana también empezaron a haber más alquileres para los distintos quehaceres que tienen los clientes.

Un gran número de los clientes nuevos que tenemos alquila auto para temas laborales, o para actividades puntuales que requieran de un auto de ciertas características, como podría ser, por ejemplo, transportar muebles. En este caso, una pickup podría servir para hacer el traslado sin tener que recurrir a un flete.

Los viajes, sin embargo, siguen siendo un factor clave a la hora de pensar en un alquiler temporal. Hay muchas familias que quieren hacer viajes de a muchos, y no tienen autos tan grandes, y no quieren comprarlos para el día a día, entonces alquilan modelos como el Hiace Wagon por una semana. En este sentido, Bariloche y Mendoza son destinos típicos y muy repetidos entre nuestros clientes.

En términos de tiempos estándar de alquiler, la duración promedio se ubica entre los cuatro y cinco días, aunque hay mucha gente que alquila por solo dos horas.

Eric Cristianse, GM de Kinto, el servicio de alquileres de auto de Toyota.

- ¿Cuánto cuesta alquilar hoy un auto?

- Los precios varían y se actualizan mes a mes. Para bajar algunos ejemplos a tierra: alquilar un Etios cuesta $3182 por hora, $12.726 por día, $80.174 por semana y $324.513 por mes. Es el modelo más económico disponible en Kinto. En el caso del Yaris los valores suben a $4.565 por hora, $18.261 por día, $115.044 por semana y $465.656 por mes.

Para contrastar con modelos de mayor dimensión y potencia, alquilar una Hilux cuesta $8.062 por hora, $32.248 por día, $203.162 por semana y $822.324 por mes; y un SW4 $9.613 por hora, $38.452 por día, $242.248 por semana y $980.526 por mes. Por otro lado y en modo familia ensamblada, alquilar una Hiace adaptada cuesta $10.018 por hora, $40.070 por día, $252.441 por semana y $1.021.785 por mes.

- ¿Cuáles son los planes de Kinto para el resto de este año?

- Existen dos objetivos principales que están relacionados con agilizar y facilitar la función de Kinto. El primero es aumentar el número de estaciones activas a lo largo y ancho del país. Queremos agregar puntos de pickup en estaciones de servicio, aeropuertos y shoppings.

Por otro lado, queremos que la gestión del retiro del auto sea más directa. Para esto el plan es implementar una solución tecnológica que permita retirar el vehículo directamente desde la app. Esto, creemos, nos va a permitir ganar capilaridad en lugares donde es más difícil llegar.