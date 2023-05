Los 20 autos más lindos de la historia

escuchar

Deportividad, elegancia, discreción o extravagancia, cualquiera sea su atributo relevante, hay modelos que a lo largo del tiempo supieron conquistar los ojos y el corazón del mundo automotor. Y también a lo largo del tiempo se han confeccionado cientos de rankings para posicionar a estos vehículos en un determinado orden como suerte de premiación basada en el gusto de la prensa y el público general.

Opinar en pos de la valoración de algo o alguien va de la mano de una ineludible subjetividad, acción de juzgar que jamás es gratis, ya que no siempre todos estarán de acuerdo. Ante el riesgo de no dejar contentos a todos por igual y bajo un amparo de constructiva arbitrariedad, elaboramos un ranking con los 20 autos que surgen del repaso de varios listados realizados a través de los años y con diferentes métodos de elección. Desde una votación, al resultado del estudio científico basado en la “proporción aúrea” (o número de oro), una ecuación matemática con milenios de antigüedad que se utiliza para determinar las dimensiones y simetrías ideales. No es tarea sencilla, debido a la amplitud del parámetro, por lo que se tomó como punto de partida los modelos lanzados dese 1950 en adelante, para acotar la muestra a la contemporaneidad de estilos desde la posguerra.

1 - Jaguar E-Type

Se presentó en el Salón de Ginebra de 1961 y recibió elogios hasta de Enzo Ferrari, quien llegó a definirlo como “el auto más bello del mundo”. Es hoy un clásico distinguido y considerado como un referente de todos los tiempos. Se vendió en versiones coupé y descapotable. Montaba un motor 6 cilindros en línea de 269 CV. Se produjo hasta 1975 y en la actualidad la firma británica lo revivió dotándolo de una mecánica 100% eléctrica con autonomía de hasta 250 kilómetros.

Jaguar E-Type

2 - Aston Martin DB5

Cruzó la línea de la inmortalidad desde su paso por la pantalla grande como el auto de James Bond, en “Goldfinger” de 1964. Había nacido un año antes como una evolución del DB4, mejorando notablemente el aspecto mecánico, trepando hasta los 282 CV y llegando a los 240 km/h. Regresó para tener algunas apariciones junto al agente 007 en “El Mañana Nunca Muere” y “Casino Royale”.

Aston Martin DB5

3- Mercedes 300 SL

Mundialmente más conocido como “Alas de gaviota”, marcó un punto de inflexión en la industria gracias al vanguardista sistema de apertura de sus puertas. Se fabricó primero con carrocería coupé y después como cabriolet, aunque resignaba el atractivo de dicho mecanismo. El exquisito deportivo germano se produjo entre 1954 y 1963, y más acá en el tiempo la casa de la estrella lo reeditó bajo los cánones de la modernidad.

Mercedes-Benz 300 SL

4 - Lamborghini Miura

Aerodinámica en su máxima expresión. Presentado en 1966, este modelo inspirado en los prototipos de competición de Le Mans de su tiempo (como el Ford GT40), se ganó un lugar entre los más espectaculares de la historia. Muchos lo consideran como el primer supercar real. El motor central V12 de 385 CV lo catapultaba hasta los 300 km/h. Fue diseñado por Marcello Gandini para Bertone y se produjo hasta 1973.

Lamborghini Miura

5 - Ferrari 250 GTO

Otro de los tantos mitos de la marca del Cavallino. Sus iniciales hacen referencia Gran Turismo Omologata y el número 250 deriva de la capacidad cúbica de cada uno de los 12 cilindros del motor de 300 CV, con el que podía alcanzar los 280 km/h. Se fabricó en pocas cantidades entre 1962 y 1964 y en los últimos años se ha posicionado como uno de los más caros en las subastas más renombradas del mundo, en las que le han bajado el martillo por US$80 millones.

Ferrari 250 GTO

6 - Cadillac Eldorado

Una joya de la época de oro de la industria norteamericana. Estrenado en 1953, fue uno de los descapotables por excelencia por el lujo montado en una carrocería de 5,62 m de largo. Personalidades como Elvis Presley, Marilyn Monroe o el astro del béisbol Joe DiMaggio, lo eligieron para su cochera. Dicen que su nombre fue tomado de “Eldorado Contry Club” de California, frecuentado por los popes de General Motors en los 50′.

Cadillac Eldorado

7 – Chevrolet Corvette Sting Ray C2

La segunda generación del muscle car fue diseñada por Larry Shinoda e irrumpió en escena en 1963, apostando a una línea completamente transgresora a la cual definió como “Sting Ray”, que significa “mantarraya”, poniendo a la moda el corte trasero tipo fastback. Construido en fibra de vidrio, contó durante su vida (hasta 1967) con motores desde 253 a 430 CV.

Chevrolet Corvette Sting Ray

8 - Ford Mustang

Uno de los grandes sueños americanos que caló profundo en el mercado ni bien apareció en 1964, en versiones hardtop y convertible. Sus cifras de venta se dispararon en 1966 y se consagró a partir de “Bullit”, película emblema del cine estrenada en 1968 y con Steve McQueen como piloto estrella.

Ford Mustang

9- Bugatti Chiron

Sucesor de un referente como fue el Veyron, este superdeportivo de la marca francesa apareció en escena en 2016 con una silueta de imponencia superlativa. Se posicionó al tope entre los de su especie por potencia y prestaciones ya que, los 1.500 caballos y los 420 km/h de velocidad máxima fueron su carta de presentación.

Bugatti Chiron

10 – Alfa Romeo 8C Competizione

Una de las creaciones por excelencia de los últimos tiempos de la casa lombarda surgida del tablero de Wolfang Egger, que llegó al público (en 2006) en una tanda limitada entre coupé y spyder o descapotable. El argentino Juan Manuel Díaz estuvo a cargo del diseño del interior. Además de marcar el regreso a la tracción trasera, en ambas siluetas el encargado del impulso fue un motor Ferrari V8 de 450 CV.

Alfa Romeo 8C Competizione

11- Ferrari Monza SP1

Este monoplaza de épocas modernas (año 2019) es resultado de la inspiración en el enorme legado de deportivos de Maranello, aprovechando los avances tecnológicos actuales. Con un motor V12 de 6,5 litros y 809 CV puede alcanzar el 0-100 km/h en 3 segundos. Es el que más se acercó a la mítica proporción áurea con una aproximación del 61,75%, en un estudio realizado en 2021 para elegir científicamente al auto más bonito.

Ferrari Monza

12 - Toyota 2000GT

Considerado el primer deportivo japonés, este gran turismo dos plazas vio la luz a partir de un concept que se llevó todas las miradas y aplausos del salón de Tokio de 1965. De proporciones casi ideales y el capó alargado con las luces que se ocultaban, no tardó en generar admiración en el mercado europeo.

Toyota 2000 GT topcarrating

13- Peugeot 406 Coupé Pininfarina

Presentado en el Salón de París de 1996, este hermoso modelo fue obra del genio italiano que -mientras también diseñaba para Ferrari- ya había colaborado con la marca del león en el desarrollo del 504 Coupé. Se fabricó en Italia (una planta que el carrocero tiene cerca de Turín) y se convirtió en una alternativa más accesible entre los deportivos de renombre.

Peugeot 406

14- Maserati 3500 GT

Del modelo italiano se produjeron 2.200 unidades (1957-1964) y quedó en los anales de la historia por su personalidad y elegancia. Además de distinguirse por las líneas de la carrocería, hacía alarde de una notable calidad y de la elevada rigidez estructural del chasis de tubos de acero soldados. Juan Manuel Fangio –que llevó a la marca a lo más alto en lo deportivo- tuvo una 3500 GT para usar cuando iba a Italia.

Maserati 3500 GT

15- Aston Martin V12 Vanquish

La primera generación de este lord de los autos se fabricó entre 2001 y 2007. Fruto del trabajo del diseñador Ian Callum, fue uno de los más sofisticados de su época por su chasis de aluminio y carrocería de fibra de carbono y otros materiales compuestos. Además del equipamiento de avanzada y su motor 5.9 con potencias de 460 y 528 CV, quedó en la historia por ser el auto oficial de James Bond en “Muere otro día”, y su protagonista, Pierce Brosnan, el afortunado en manejarlo.

Aston Martin Vanquish

16 - Citroën DS 19

Diseñado por Flaminio Bertoni, causó sensación por su jugada y simpática silueta de notable aerodinámica. Presentado originalmente en 1955 y conocido popularmente como “Tiburón” (también “Sapo”), fue el primero en incorporar suspensión hidroneumática de serie, y su historia guarda dos hitos relevantes: que cosechó 12.000 ventas en solo un día; y que salvó la vida del presidente Charles De Gaulle durante el atentado a balazos de 1962, siendo el auto presidencial y sin estar blindado.

Citroën DS

17 – BMW 507

Un revolucionario producto presentado en el Salón de Nueva York de 1955. Creado por Albrecht von Goertz, es considerado por muchos como es el roadster más bonito de la marca bávara. Dueño de una silueta rupturista, osada y absolutamente seductora, contaba con un motor naftero V8 de altas prestaciones y marcó el camino para la exitosa saga “Z” que llegaría años más tarde.

BMW 507

18- Mazda MX-5

Se lo conoce más popularmente como Miata y es un verdadero ícono tanto de la industria nipona como de su proyección hacia el mundo, plano en el que durante un largo tiempo se coronó como el roadster más vendido. La facilidad de manejo y sus prestaciones dinámicas, fueron dos de los atributos que llevaron a la gloria a este vehículo que debutó en 1989.

Mazda MX-5

19- Audi TT Coupé

Revolucionó la industria con su estilo único de formas redondeadas. Diseñado por el equipo de Peter Schreyer, el deportivo alemán vio la luz a fines de los 90 y en la actualidad atraviesa su tercera generación. Al año de su lanzamiento llegó la variante cabrio. Mecánicamente fue provisto de motores turbo de cuatro cilindros con potencias de 150 a 225 CV y también un V6 con 250 CV.

Audi TT

20- Volvo P1800

De la tradicional sobriedad propia de la filosofía sueca, nació en 1961 este coupé de dos puertas del cual se produjeron más de 47.000 unidades en 12 años, tanto en versión coupé como shooting brake o rural. Su osadía marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la compañía escandinava.

Volvo P1800

Las discusiones del podio

Sabido es que proponer, investigar, redactar y compartir una nota de este tipo, inevitablemente traerá aparejadas reacciones de diferente índole. En primer lugar, seguramente que tanto redactor como medio se ganen más de un enemigo (en el mejor y más sano de los sentidos), más de un reproche y el “quiero retruco” con él o los modelos que el lector considere mejor que los expuestos.

Como sea que fuere, resulta divertido e interesante para promover esa votación propia basada en las preferencias personales. Más allá de eso, en lo que sí podemos acordar es en que los diseñadores de antaño tuvieron el gran desafío de proponer algo nuevo, rupturista, partiendo de una hoja que estaba absolutamente en blanco, lo que a su vez también supuso una ventaja: tenían delante suyo un universo por explorar, estaba todo por hacer. Para los contemporáneos/actuales el desafío es mayor, ya que buscar algo que se diferencie es una tarea complicada y cada vez es más común escuchar “son casi todos iguales”, frase que, aunque demasiado extremista, tiene cierto asidero.

Los que le dieron en la tecla con los trazos supieron lograr que su criatura se perpetúe con el paso de los años, manteniendo intacto el encanto e incluso que, con la inflación histórica acumulada, muchos generen hoy más suspiros que en su propia época.

En el banco de suplentes

Alfa Romeo Giulia (1962)

Alfa Romeo Giulia TI 1962

Aston Martin DB5 (1963)

Aston Martin DB5 1963

Ferrari Testarossa (1984)

Ferrari Testarossa

McLaren F1 (1994)

McLaren F1 1994

Temas Autos