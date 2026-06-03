Así es manejar un auto chino con personalidad europea en la Argentina

En un mercado automotor argentino donde la llegada de nuevas marcas chinas se aceleró de manera considerable durante los últimos meses, muchos modelos comenzaron a competir desde la relación precio-producto, el tamaño o el nivel de equipamiento. El GWM ORA 03, también intenta diferenciarse por otro lado, el diseño.

Importado al país por el Grupo Antelo, el hatchback eléctrico de Great Wall Motors propone una estética retro poco habitual dentro de la industria china actual. Con un precio de US$31.000 en la Argentina, el modelo busca posicionarse como un citycar eléctrico de impronta urbana, cargado de tecnología y seguridad.

A primera vista, sus líneas en el frente remiten a una inspiración en el Volkswagen Beetle. Los faros redondeados, las curvas marcadas y el tratamiento general de la carrocería generan una identidad propia que rápidamente llama la atención en la calle. Parte de esa búsqueda estética tiene explicación en el origen de su diseño, ya que fue desarrollado bajo la dirección de Emanoel Derta, diseñador rumano con pasado en Porsche.

El modelo tiene un precio de US$31.000 en la Argentina Iñaki Zurueta

El resultado es un vehículo que se percibe más global que chino. Incluso, en términos visuales y conceptuales, transmite una personalidad más cercana a ciertos citycars europeos que a los eléctricos asiáticos que suelen priorizar líneas agresivas o futuristas.

El ORA 03 encuentra su hábitat natural en la ciudad, producto de sus 4,23 metros de largo, 1,82 m de ancho y 2,65 m de distancia entre ejes. Su tamaño compacto, el buen radio de giro, la cámara 360°, los sensores y el paquete de asistencias permiten moverse con facilidad entre calles angostas, estacionamientos y tránsito urbano.

Cuenta con 4,23 metros de largo, 1,82 m de ancho y 2,65 m de distancia entre ejes

A eso se suma una característica típica de los eléctricos como es la respuesta inmediata del torque. El motor entrega 169 HP y 250 Nm de torque, cifras que, combinadas con sus 1540 kg, le permiten acelerar con soltura y generar una sensación permanente de agilidad.

De hecho, una de las cuestiones que más llama la atención al principio es que no existe un botón de arranque tradicional. Al subirse al vehículo y seleccionar una marcha desde la palanca central, el auto ya está listo para moverse. Del mismo modo, al colocarlo en posición Parking, bajarse y cerrar el auto, el sistema se apaga automáticamente.

El motor entrega 169 HP y 250 Nm de torque

En el interior aparece otro de los rasgos interesantes del modelo. A diferencia de varios eléctricos modernos provenientes de China que eliminan casi todos los comandos físicos, el ORA 03 conserva una botonera ubicada debajo de las salidas de aire que permite acceder rápidamente a funciones habituales. Esa decisión mejora considerablemente la experiencia de uso diaria y reduce la dependencia constante de la pantalla multimedia.

El interior cuenta con materiales de aceptable calidad y una pantalla central de 10,25″ Iñaki Zurueta

El volante es multifunción

La calidad percibida general es correcta, con materiales aceptables y un armado sólido para el segmento. Además, la insonorización aparece como uno de los aspectos positivos del modelo, especialmente en ciudad.

El sistema multimedia, compuesto por una pantalla central de 10,25″ y un tablero digital del mismo tamaño, funciona con rapidez y buena respuesta táctil. Tanto Apple CarPlay como Android Auto inalámbrico se conectan de manera veloz y estable.

Conserva una botonera ubicada debajo de las salidas de aire que permite acceder rápidamente a funciones habituales

En términos de seguridad y tecnología, el ORA 03 sobresale dentro de su categoría. El modelo incorpora siete airbags y una dotación muy amplia de ADAS, incluyendo frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado, reconocimiento de señales de tránsito y cámara 360°, entre otros sistemas.

A pesar de esto, parte de esas asistencias pueden resultar invasivas para algunos conductores. Especialmente el mantenimiento de carril, que por momentos interviene con demasiada intensidad. De hecho, varias funciones terminan siendo desactivadas durante el uso cotidiano por quienes prefieren una conducción menos intervenida electrónicamente.

En términos de seguridad y tecnología incorpora siete airbags y una dotación muy amplia de ADAS

En ruta, el comportamiento general resulta correcto para el tipo de vehículo que propone ser. Fue probado a velocidades constantes de 100 km/h y 120 km/h, e incluso por encima de esos registros en algunos momentos, respondiendo con soltura y sensación de seguridad.

Las recuperaciones y sobrepasos se benefician del torque instantáneo propio de los eléctricos, mientras que el paquete de ADAS aporta confianza en viajes largos. No aparecen movimientos de carrocería notorios y responde adecuadamente frente al viento lateral.

De todos modos, el ORA 03 deja claro que fue concebido principalmente para entornos urbanos. La suspensión evidencia algunas limitaciones frente a las imperfecciones del asfalto argentino, especialmente en pozos y lomos de burro, donde transmite más de lo esperado al habitáculo.

Al estar pensado para ciudad, la suspensión evidencia algunas limitaciones

Algo similar ocurre con la autonomía. Si bien declara 310 km bajo ciclo WLTP y hasta 370 km bajo norma NEDC, en utilización real mixta la cifra se ubica más cerca de los 265 km.

La batería es de 48 kWh, utiliza química LFP (fosfato de hierro y litio) y admite carga rápida DC de hasta 60 kW. Según la ficha técnica, puede pasar del 10% al 80% en unos 40 minutos, mientras que en corriente alterna requiere aproximadamente 5,5 horas para cargar del 15% al 80%.

En ciudad, el sistema de regeneración energética funciona correctamente y ayuda a extender la autonomía. El modo One Pedal también cumple su función, aunque presenta una calibración algo brusca al levantar el pie del acelerador, con una desaceleración más repentina de lo ideal.

En utilización real mixta la cifra se ubica más cerca de los 265 km

Después de convivir una semana con el ORA 03, queda claro que el auto eléctrico ya puede integrarse naturalmente al uso urbano argentino. Su facilidad de manejo, la experiencia silenciosa, la carga tecnológica y las dimensiones compactas lo convierten en un producto muy lógico para quienes se mueven principalmente dentro de grandes ciudades.

El gran interrogante aparece en el precio. Por US$31.000, el ORA 03 entra en una zona donde ya comienzan a aparecer otros modelos más grandes, con mayor autonomía y propuestas más versátiles para viajes largos ocasionales.