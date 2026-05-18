Así es el nuevo sedán de lujo que llegó a la Argentina

En la industria automotriz local hay una gran cantidad de novedades y BMW no se queda atrás. En ese contexto, la automotriz alemana presentó en la Argentina el nuevo BMW M3 Competition Sedán M xDrive, una actualización de su deportivo de cuatro puertas que llega con más potencia, tracción integral y mejoras en tecnología y diseño.

La principal novedad del modelo pasa por la incorporación del sistema de tracción integral M xDrive, que prioriza el envío de torque al eje trasero y que incluso permite desconectar el eje delantero mediante el modo 2WD para ofrecer una experiencia de manejo más deportiva.

Además, el sedán suma una evolución mecánica en su conocido motor S58 de seis cilindros en línea y tres litros, que fue recalibrado para alcanzar ahora los 530 CV, es decir, 20 CV más que antes. El torque máximo, por su parte, se mantiene en 650 Nm disponibles entre las 2750 y 6250 rpm.

Esta nueva propuesta es más potente que la anterior Enes Kucevic Photography

Gracias a estas mejoras, el modelo logra acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h con el paquete M Driver’s Package. En términos de diseño, el renovado BMW M3 estrena nuevos faros LED con firma lumínica en forma de flecha y llantas forjadas M de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás.

Puertas adentro, aparecen un nuevo volante M tapizado en alcántara y la ya conocida BMW Curved Display, que integra en una sola pieza el tablero digital de 12,3 pulgadas y la pantalla multimedia de 14,9 pulgadas.

La central multimedia es casi de 15 pulgadas Enes Kucevic Photography

Importado desde la planta alemana de Múnich, Alemania, el nuevo BMW M3 Competition Sedán M xDrive ya está disponible en la red oficial de concesionarios de la Argentina con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Los precios de la gama deportiva BMW M en la Argentina quedaron configurados de la siguiente manera:

BMW M2: US$127.900

BMW M3 Competition Sedán M xDrive: US$177.900

BMW M4 Competition Coupé M xDrive: US$179.900

BMW M5 Sedán: US$199.900

BMW X6 M Competition: US$234.900

El nuevo BMW M3 Competition Sedán M xDrive, en fotos

ENES KUCEVIC

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