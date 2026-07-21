Así es uno de los circuitos más desafiantes de la Fórmula 1

En agosto de 1921, un grupo de organizadores belgas reunió a pilotos y mecánicos en las carreteras que unían Spa, Malmédy y Stavelot. La Gran Guerra había terminado hacía poco y el país buscaba recuperar actividad, prestigio y movimiento.

La idea de transformar tres rutas rurales en un circuito de competición parecía audaz, pero respondía al espíritu de época: la velocidad era símbolo de modernidad y las Ardenas ofrecían un paisaje natural que convertía cada curva en un desafío. Ese primer trazado, armado con lo que había, marcó el nacimiento de Spa-Francorchamps, un circuito que con el tiempo se transformaría en uno de los templos más respetados del automovilismo.

Los primeros años fueron tan rudimentarios como apasionados. Los autos se preparaban en garajes particulares de Stavelot, donde los vecinos convivían con mecánicos, herramientas y motores encendidos. Las calles se mezclaban con la pista, los carros tirados por caballos compartían espacio con máquinas que ya superaban los 200 km/h y la carrera era un acontecimiento que alteraba la vida de toda la región.

La pista original, de más de 14 kilómetros, atravesaba bosques, casas aisladas y desniveles pronunciados. La velocidad era heroica y el riesgo, inevitable. Spa se ganó fama de circuito extremo, un lugar donde cada vuelta era una prueba de coraje.

Con 7004 kilómetros de extensión, Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario de la Fórmula 1

Con el paso de las décadas, el trazado se convirtió en escenario de gestas que definieron épocas. Juan Manuel Fangio dominó las Ardenas con una precisión que parecía desafiar la lógica. Su capacidad para interpretar el clima cambiante, la humedad del bosque y la velocidad en las rectas lo convirtió en figura central de los años cincuenta.

José Froilán González también dejó su marca en suelo belga, consolidando la presencia argentina en un circuito que exigía tanto técnica como valentía. Más tarde, Ayrton Senna encontró en Spa un territorio ideal para su estilo. Su manejo en lluvia, su lectura del asfalto y su capacidad para arriesgar en momentos decisivos lo transformaron en uno de los grandes intérpretes del trazado. Michael Schumacher, con seis victorias, reforzó esa tradición. Su primera conquista en 1992 fue el inicio de una relación que lo acompañó durante toda su carrera.

El lado oscuro

La pista también fue escenario de tragedias que obligaron a repensar la seguridad. En 1960, los británicos Chris Bristow y Alan Stacey perdieron la vida en accidentes separados, ambos vinculados a la falta de infraestructura adecuada. El circuito era demasiado rápido para las medidas de protección disponibles y la Fórmula 1 decidió abandonar Spa durante más de una década.

Eau Rouge-Raidillon es la secuencia de curvas más emblemática del trazado, donde los monoplazas superan los 300 km/h

Las carreras se trasladaron a Nivelles y Zolder, mientras Bélgica debatía cómo recuperar su trazado histórico sin renunciar a la seguridad. La reinauguración llegó en 1983, con una versión más corta, de 7004 kilómetros, que conservaba la esencia del circuito original pero incorporaba escapatorias, barreras modernas y un diseño más acorde a los estándares contemporáneos. Aun así, Spa mantuvo su carácter desafiante: largas rectas, cambios de elevación, curvas ciegas y un clima impredecible que podía transformar una carrera en minutos.

El sello distintivo del circuito es Eau Rouge, una combinación de curvas que comienza con un descenso abrupto y continúa con una subida que obliga a los pilotos a confiar en el auto sin ver lo que viene después. La secuencia completa, que incluye Raidillon, es considerada una obra maestra del automovilismo. Los monoplazas actuales alcanzan allí velocidades cercanas a los 320 km/h, en un tramo donde la precisión es vital y el margen de error, mínimo. Eau Rouge es más que una curva: es un símbolo. Representa la esencia de Spa, un lugar donde la técnica y el coraje se encuentran en un punto exacto. Para muchos pilotos, superar ese sector con éxito es una experiencia que marca su relación con el circuito.

Spa-Francorchamps también es escenario de récords que permanecen en la memoria. Henri Pescarolo estableció en 1973 una velocidad media de 262,461 km/h, un registro que aún hoy se menciona como ejemplo de la audacia que exige la pista. Schumacher, con seis victorias, es el piloto más exitoso en el trazado moderno. Senna lo sigue con cinco triunfos, cada uno acompañado por maniobras que reforzaron su reputación de maestro en condiciones difíciles. La pista, rodeada por el bosque de las Ardenas, se convirtió en un territorio donde los grandes nombres del automovilismo encontraron un espacio para demostrar su talento.

Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Michael Schumacher son algunas de las leyendas que escribieron parte de la historia de Spa-Francorchamps

La relación entre Spa y la Argentina continúa en la actualidad. Franco Colapinto, que compitió en categorías formativas en el circuito, considera que es uno de los trazados más exigentes del calendario. Su capacidad para adaptarse a Eau Rouge, a las frenadas en Les Combes y a la velocidad de Blanchimont lo posicionó como uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección. Para él, correr en Spa significó enfrentarse a la historia y a un escenario donde cada curva tiene un significado. Y así fue, como en uno de los terrenos más desafiantes que tiene la máxima categoría, se alzó con la décima posición y le siguió demostrando a Alpine que debe continuar en la escudería.

Un circuito que trasciende la competencia

Spa-Francorchamps es también un paisaje, una ciudad termal, un museo y una experiencia que excede las dos horas de carrera. El Museo del Circuito ofrece un recorrido por décadas de historia, desde las 24 horas de Spa hasta los autos que marcaron épocas. La ciudad de Stavelot conserva su arquitectura del siglo XVIII, con casas de piedra, callejones y fuentes que parecen detenidos en el tiempo. Los alrededores del circuito pertenecen al bosque de las Ardenas, un espacio natural que se puede recorrer en caminatas guiadas cuando no hay actividad en pista. Spa, la ciudad que dio nombre a los centros de bienestar, mantiene su tradición con instalaciones modernas, un casino histórico y un entorno que combina naturaleza y descanso.

El circuito ofrece también experiencias exclusivas detrás de escena. Los visitantes pueden recorrer los paddocks, la sala de prensa, las cabinas de locución, el podio y el centro de dirección de carrera. Para quienes buscan aprender, existe una escuela de pilotos que permite perfeccionar técnicas de manejo en un entorno profesional. El alquiler de autos de competición o de estilo carretero completa la propuesta, junto con recorridos gratuitos por la naturaleza circundante. Spa-Francorchamps es un espacio donde la velocidad convive con la historia, el paisaje y la cultura.