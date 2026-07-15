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Toyota: la automotriz ya no solo fabricará autos y desembarca en una industria impensada

La automotriz japonesa creará una empresa conjunta con Joby Aviation para producir vehículos aéreos eléctricos; aportará su sistema de producción para mejorar calidad, costos y escala

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Toyota busca producir vehículos aéreos eléctricos que serían usados para el transporte de pasajeros
Toyota busca producir vehículos aéreos eléctricos que serían usados para el transporte de pasajeros

Toyota acordó crear una empresa conjunta con Joby Aviation, una startup estadounidense que desarrolla aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL y popularmente llamados “autos voladores”.

Según informó Nikkei Asia, la nueva compañía estará basada en California, Estados Unidos, y tendrá como objetivo fabricar los vehículos aéreos eléctricos de Joby, pensados para operar como taxis aéreos.

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El movimiento apunta a preparar la producción en serie de estas aeronaves en un momento en el que distintas compañías del sector buscan obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para comenzar a operar comercialmente.

De acuerdo con Reuters, la firma se llamará Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company —JTAMPC— y estará destinada a producir la serie S4 de Joby. Toyota tendrá el 51% de la sociedad, mientras que Joby conservará el 49%. La empresa estadounidense le otorgará a la nueva compañía los derechos exclusivos para fabricar esas aeronaves y licenciará la propiedad intelectual correspondiente sin cobrar regalías.

La nueva firma se llamará Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company —JTAMPC—
La nueva firma se llamará Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company —JTAMPC—

El aporte de Toyota estará centrado en su experiencia industrial. La automotriz buscará aplicar su conocimiento en manufactura eficiente, incluido el Toyota Production System, con el objetivo de mejorar la calidad del producto, reducir costos y aumentar la capacidad de producción ante una eventual demanda futura.

Joby desarrolla una aeronave eléctrica de seis rotores que puede despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero, y luego volar en forma horizontal, como un avión. El modelo tiene lugar para un piloto y cuatro pasajeros.

El aporte de Toyota estará centrado en su experiencia industrial
El aporte de Toyota estará centrado en su experiencia industrial

La alianza se da en un momento clave para la compañía estadounidense, ya que Joby apunta a obtener este año la certificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos —FAA, por sus siglas en inglés—. Además, la empresa amplió su planta de California en julio de 2025 y anunció en enero la adquisición de una fábrica en Ohio.

El interés por este tipo de aeronaves creció en los últimos años por la promesa de ofrecer traslados urbanos más rápidos y con propulsión eléctrica. Sin embargo, el desarrollo del negocio depende todavía de la aprobación de los reguladores, la infraestructura necesaria para operar y la capacidad de fabricar unidades en volumen con estándares consistentes.

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