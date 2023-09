escuchar

En el puerto de Zárate había hasta ayer martes temprano aproximadamente 15.000 unidades paradas. Según pudo saber LA NACION, se trató de la acumulación de vehículos sin permiso para entrar al país más grande de la que se tiene registro. El contexto macroeconómico es por demás complejo, la falta de dólares en el Banco Central complica el ingreso de autos a la Argentina y eso, consecuentemente, eleva los precios, genera demoras en las entregas y complica la normal actividad de la industria automotriz.

Con el objetivo de que los autos demorados empiecen a ingresar para su posterior comercialización, es que el Gobierno llegó a un acuerdo con las automotrices en las últimas horas. Se trata de un congelamiento de precios de un modelo de cada una, algo similar a lo que ocurre en los supermercados con diversos productos, hasta el 31 de octubre. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a ir liberando las unidades paradas.

Cada marca tuvo que elegir un auto o una pick up para ingresar al famoso programa de Precios Justos y ya se dio a conocer el listado definitivo. No obstante, a excepción de Volkswagen, que comunicó su lista de precios a primera hora de hoy miércoles 6 de septiembre, aún se desconocen los valores con los que serán publicados estos autos. ¿El motivo? También salió en la tarde del día anterior la actualización de los montos para el impuesto al lujo de la AFIP, por lo que las listas de precios definitivas para este mes no están terminadas.

La Ford Ranger XLS 2.0 estará incluida en el programa de precios justos - Imagen ilustrativa, no representativa del modelo mencionado

Yendo al listado propiamente dicho, Chevrolet, Nissan, Ford y Renault incluirán al acuerdo sus pick ups: la Montana -llega importada de Brasil-, la Frontier en su versión 2.3 4x2 con transmisión manual -se produce en la Argentina, en la planta de Santa Isabel en Córdoba-, la Ranger XLS 2.0, también 4x2 manual y de fabricación nacional y la Alaskan 2.3, con las mismas características de tracción y transmisión, producida en Córdoba, respectivamente.

Citroën incluirá al Berlingo Furgón en el programa mientras que Toyota lo hará con el Yaris XLS (versión de media gama) y Peugeot sigue una línea similar a la primer marca mencionada, ya que confirmó la adhesión del Partner Furgon, todos modelos de producción nacional. Las sorpresas quizás están en las dos automotrices restantes porque Fiat incluirá a la versión entrada de gama del Cronos (1.3 Like), el auto más vendido en lo que va del año, y Volkswagen hará lo respectivo con su reciente lanzamiento: el Polo Track First Edition, que llega de Brasil.

Volkswagen Polo Track - Imagen ilustrativa, no representativa del modelo mencionado

Por otro lado, vale destacar, es la automotriz alemana la única que al momento de publicación de esta nota dio a conocer su listado de precios para septiembre. En ese sentido, ya quedó establecido el monto por el cual se podrá conseguir su vehículo dentro del programa. Congelado hasta el 31 de octubre, el Polo Track First Edition está listado a $8.187.500.

El impuesto al lujo y la incertidumbre por los precios

Otra de las novedades recientes es la llegada de las nuevas escalas del impuesto al lujo. Los precios, ya golpeados por el nuevo gravamen a los productos importados y la devaluación, se verán afectados en los próximos días también por este tema. Desde AFIP ya bajó la nueva información, que debía haber salido el 1° de septiembre pero, por “razones técnicas” se demoró casi una semana.

La primera escala, entonces, aplicará un 20% para los vehículos cuyo precio de fábrica supere los $7.345.883,65; es decir, más de $10,5 millones de precio de venta al público y la segunda, un 35%, a los que estén por arriba de $13.561.631,35; léase, $19,3 millones, precio de venta al público.