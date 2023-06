Cómo marcha el nuevo modelo, el impacto de las elecciones en la venta de autos y los próximos lanzamientos

escuchar

Con motivo de la reciente final del torneo de tenis de Roland Garros obtenida por el serbio Novak Djokovic, Renault realizó un encuentro en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club (CABA) donde exhibió el Megane E-Tech, modelo 100% eléctrico que llegará al mercado en los próximos meses.

En ese contexto, Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, habló sobre la situación de la marca hoy, el panorama del mercado para este año y los vehículos eléctricos que vienen, entre otros puntos.

- ¿Cómo cierra el mercado automotor este primer semestre del año?

- Viene bien. El mercado está demandante y con una tendencia un poco más arriba de lo previsto, un 10% más de lo proyectado. Siempre decimos que un buen mercado argentino sería de 600.000 autos, pero, este año, si terminamos en 415.000 o 420.000, igual es un buen mercado, no nos podemos quejar. Es un buen año globalmente.

- Las elecciones que se avecinan, ¿pueden influir en el mercado?

- Habrá que ver. Siempre, cuando hay el proceso de las Paso o cambios de gobierno o no, son factores que pueden generar un poco de turbulencia o de nerviosismo en los mercados financieros, tanto desde el punto de la vista de la paridad o del punto de vista del comportamiento de los usuarios que pueden esperar y decir: “cambio el auto más tarde”.

Ese tipo de cosas, que no puede preverse, tal vez tengan algún impacto después de las Paso. Hoy vemos que el primer semestre va a terminar bien, después, habrá que ver cómo sigue.

Renault Megane E-Tech, modelo que llegará en noviembre de este año

- Las metas de la marca para el primer semestre, ¿se alcanzaron?

- Venimos un poco mejor que lo proyectado para 2023. Este año fabricaremos en Santa Isabel para nosotros y para nuestros socios (por Nissan), 100.000 autos con dos turnos trabajando a full. Al principio del año teníamos asegurado el primer semestre y después, tomamos medidas sobre qué iba a pasar en el segundo semestre. Hoy, las proyecciones indican que vamos a poder mantener esa cadencia de producción.

- ¿En qué punto está la llegada de la plataforma a Santa Isabel para la nueva pick up?

- Estamos trabajando en el proceso de selección de proveedores. No hemos empezado a invertir en la línea de producción en la fábrica. La selección de los proveedores viene bastante bien, empezó a mediados de 2022 y calculo que en unos meses terminaremos esta primera etapa.

- ¿Han tenido problemas con las importaciones de piezas o de modelos, dadas las restricciones de dólares?

- Hay que separar: tenemos la condición de pago para piezas y la condición de pago para vehículos y, además, la condición de pago a los proveedores. Siempre hablamos, le pedimos al Gobierno -y lo entendió- que, desde el punto de vista de los proveedores, tiene que mantener la condición de pago a 30 días porque, si no es así, sus sub proveedores no les financian. Eso el Gobierno lo mantuvo.

Después, tenemos las condiciones de pago ‘intercompany’, como le decimos a nuestra casa matriz y a las otras filiales que nos venden componentes o vehículos. Esas son las condiciones de pago que cambiaron un poco, pero tampoco tanto. Antes pagábamos las piezas a 45 días y ahora las vamos a pagar a 75 días. Tampoco es una condición que sea anormal, es bastante razonable.

Y, después, se pagaban a 120 días los vehículos por debajo de un determinado valor, y ahora se van a pagar a 195 días.

- ¿Qué consecuencias trae este último cambio?

- Leí un artículo que hablaba que no iba a haber más entrega de dólares hasta el próximo Gobierno. Y, en realidad, el cambio de la condición de pago hace que efectivamente los pagos empiecen a quedar para el año que viene. Pero igual, con la condición que teníamos antes que era a 120 días, a partir de julio quedaría naturalmente para el año que viene. Es decir, no es tan grande el cambio que hubo.

Los autos que llegan

- Están exhibiendo el Renault Megane E-Tech. ¿Qué lanzamientos de eléctricos harán este año?

- Este año, es el año E-Tech y el 2024 también. En el verano presentamos en Cariló el Megane E-Tech que ahora lo tenemos acá en el Lawn Tennis porque con la marca E-Tech estamos muy presentes en lo que es el Roland Garros y aprovechando esta relación con el tenis, hace poco anunciamos a Gabriela Sabatini como embajadora de la marca E-Tech en la Argentina.

Hacia noviembre de 2023, no tenemos confirmada la fecha, vamos a hacer una acción llamada E-Tech days para presentar el Kangoo eléctrico, el Kwid eléctrico y el Megane E-Tech.

- ¿A qué consumidor apuntan?

Con el E-Tech days traeremos al consumidor argentino todo lo más moderno que hay en el mundo Renault en cuanto a tecnología E-Tech que es, claramente, el futuro. Renault fue el primero en traer vehículos eléctricos a la Argentina con el Kangoo Z.E. (2017). Y ya tenemos clientes que nos pidieron unidades, sin que el auto haya pisado la Argentina. Nos dicen “dame 10 autos”, son clientes corporativos. Pensamos que el Kangoo E-Tech va a venderse inmediatamente toque suelo argentino.

El Kwid E-Tech va a ser sin duda el auto eléctrico más accesible del mercado, y también hay muchas empresas interesadas en ese vehículo. Y el Megane E-Tech tiene una calidad percibida espectacular, un comportamiento ideal y va a estar muy bien posicionado en su segmento, y los clientes van a buscarlo mucho. Probablemente hagamos venta de este modelo este año, habrá que ver cómo estará la disponibilidad de vehículos.

- El E-Tech days, ¿será lanzamiento o inicio de venta?

- En ese momento, veremos la disponibilidad que tengamos de vehículos. Haremos presentación y lanzamiento para la venta en algunos, preventa en otros y, a partir de ahí, pienso que desde el primer bimestre o trimestre de 2024 ya habrá full disponibilidad para vender esos vehículos.

- ¿Qué significa que Gabriela Sabatini sea la embajadora de Renault Argentina E-Tech?

- Tuvimos hasta hace poco tiempo a Manu Ginóbili como embajador. Tanto Manu como Gabriela representan lo que la marca quiere transmitir. Aunque ambos ya no están su actividad, son elegidos por lo que representaron y representan después de dejar el deporte. Gaby es una persona humanamente muy próxima, humilde, simpática y estamos tan contentos con ella, como ella con nosotros. Jugó recientemente en el Torneo de Leyendas del Roland Garros París y llevaba puesto ‘El Rombo’ en la camiseta y eso nos encantó.

En París también están muy contentos porque, si bien Gabriela es la embajadora de la marca E-Tech en la Argentina, Renault está contenta de tenerla junto con los otros embajadores de la marca en Roland Garros.