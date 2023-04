Restauró un Torino pieza por pieza durante casi dos años para que le quedara original

escuchar

Su tío tenía un Torino 1974 y le gustaba mucho el sonido que tenía. “Es muy particular, ¡inconfundible!, ningún otro vehículo nacional tiene ese sonido”, dice Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina. Desde que el ejecutivo -de larga trayectoria dentro de la automotriz francesa, con una carrera en el exterior- regresó al país en 2020 para asumir como número uno de la filial local, comenzó a ponerse más “intenso” con la idea de tener un Torino, el auto que lo apasionó desde chico.

Para Sibilla, el Torino es glamour, un clásico, y un auto transversal. “Tenés la guerra de marcas de los fanáticos de Ford y de Chevrolet de aquella época y el Torino agrupaba, todos lo querían, era muy democrático, algo diferente y Nürburgring unificó a los fanáticos. Era argentino”, recuerda.

A fines de 2020, le llegaron datos de diversos vehículos hasta que encontró un video publicado en YouTube de un 380. “Óscar ‘Fino’ Fineschi, ex corredor de carreras, se había comprado uno un año antes y me acompañó a verlo, casualmente, muy cerca de casa. Confié en él como alguien que podía asesorarme y cuando vi el auto fue un flechazo: salí de esa reunión habiéndolo comprado”, cuenta el CEO.

Torino 380

Como el vehículo tenía muy buen casco, se pensó en una restauración intermedia, pero su obsesión por la perfección hizo que fuera completa. “El auto se desarmó íntegro hasta el último tornillo, se restauró todo y se volvió a armar. Restaurar un vehículo es un proceso muy interesante y requiere de mucha paciencia, de tenacidad y de buscar mucho”, señala.

Develar el tesoro

Para iniciar la restauración, Eduardo Smok, periodista especializado en Industria automotriz y fanático de Torino, le recomendó a Eduardo Leotta como restaurador. Sibilla aclara que el primero que supo del Torino que había comprado fue el periodista y después su mujer. “Le mandé la foto y le digo: ‘mirá lo que acabo de comprar’, y me dijo ‘buenísimo’ e inmediatamente me pasó el contacto de Leotta, un restaurador de los que más sabe de Torino en el país. Cuando vio el auto y con su ojo entrenado le notó más cosas para prestar atención, hizo una lista y empezamos el proceso. Le di las llaves y se lo llevó. Pensé que lo iba a traer a los cuatro meses, pero pasó un año y ocho meses. Como Leotta me dijo ‘la ansiedad y la restauración no van de la mano’, esperé”, cuenta Sibilla.

El Torino restaurado de Pablo Sibilla, presidente de Renault

En una restauración, las piezas son un factor clave. Algunas fueron conseguidas en concesionarios de la Red Renault, como Manera Pérez de General Pico, La Pampa, donde estaban en stock hacía 40 años. “Son piezas nuevas e inconseguibles hoy, como el parabrisas o las zocaleras de piso. Otras las consiguió el restaurador, buscábamos piezas nuevas, pero cada vez es más difícil eso. Algunas las compramos usadas y las restauramos. Fue un proceso largo y federal: hubo piezas de Bariloche, Rosario, Entre Ríos, La Pampa, hasta de Uruguay”, describe Sibilla.

El 26 de octubre de 2022, el restaurado Torino 380 coupé llegó sobre una plancha a la puerta de su casa. “Estaba súper feliz, fantaseé un año y ocho meses con ese momento. Lo salimos a probar en ese momento y la verdad que fue ideal, aunque tenía un miedo horroroso después de tanta espera y tan flamante el auto. Lo manejaba como si fuera de cristal. Hoy, lo disfruto más”, asegura.

Torino 380

Al poco tiempo, lo presentó en sociedad en el palacio Sans Souci, durante el cierre del año con la prensa. “Ese día tuve miedo por la maniobra china que hicimos para colocarlo en exhibición. El lugar no podía ser mejor, aunque avisé que si llovía no lo llevaba. Pero hizo un sol divino y lucía hermoso en ese lugar”, dice.

Hitos y apoyos

En 1969, se dio ‘La Misión Argentina’ en las 84 Horas de Nürburgring, una bisagra para el Torino. “No había nacido, pero es algo que a los argentinos nos llena de orgullo. Fue muy épico: un grupo de ingenieros tomaron un vehículo con plataforma americana y desarrollaron el resto localmente, lo llevaron a competir con los mejores del mundo y les fue tan bien, una cosa increíble”, recuerda.

Además, explica que La Misión Argentina también conecta a la marca desde otro lugar con Oreste Berta, de amplia historia con Renault e ícono de la ingeniería automotriz argentina, quien trabajó en ese proyecto y luego acompañó la época de José María Traverso y la coupé Fuego. Y también, por supuesto, con Juan Manuel Fangio, el otro protagonista de aquella gesta. “Una persona ejemplar en su vida deportiva y personal, es muy importante para nosotros como marca y fue miembro de nuestra fundación. Pocas marcas pueden contar una historia como la del Torino, como la de Nürburgring y con Juan Manuel Fangio y Oreste Berta”, resalta Sibilla.

Respecto de qué es lo que más le gustó de la restauración, el ejecutivo afirma que principalmente el interior, por los detalles de mucha calidad como el tablero de madera maciza, los asientos de cuero o el volante de madera: “El interior quedó estupendo. Lo único que no se restauró fue el volante porque lo compré en muy buen estado y todo quedó como recién salido de fábrica”.

El interior del Torino, diseñado por Pininfarina

Un gran soporte en todo proceso, inclusive el de restaurar un auto, se transita mejor si acompaña la familia, y este caso no fue la excepción. “Paula, mi mujer, no es tan fanática de los autos, pero, entendió que para mí era importante y me acompañó, y mis hijos, sorprendentemente, estaban más ansiosos que yo y me preguntaban: ¿Cuándo viene el Torino…? Ellos nacieron cuando ya no se fabricaba más, no tenían una relación con este auto. Sin embargo, Enzo, mi hijo, me pide que lo lleve o busque de la escuela en el Torino y Lara, mi hija, cuando testeamos en el autódromo el Torino de Fineschi, se sentó en el auto y cuando sintió el sonido del motor tan característico, me miró y dijo: ¿Compramos un Torino?”.

Nuevo dueño, nuevos kilómetros

Recientemente, Sibilla recibió del Club de Amigos del Torino un diploma de reconocimiento como presidente de Renault Argentina por sus esfuerzos por mostrar y valorizar el Torino. Además, acompaña diferentes encuentros de Renault clásicos en el país. “Para mí, esta relación con los fanáticos de la marca está muy buena y si puedo y tengo tiempo, claro voy y me junto con ellos”, comenta.

Durante la última visita del CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, al país en la planta de Santa Isabel, Córdoba, hubo espacio para el Torino. Como a De Meo le encantan los autos, en Renault armaron una exposición estática de varios modelos y dejaron dos cubiertos. “Le dije que habíamos preparado dos autos que no conocía. Uno era una coupé Fuego GTA y el otro, una coupé Torino 380W. Le conté toda la historia de cómo nació, del proyecto y la influencia que tuvo Pininfarina en el diseño y cuando le abrí la puerta del auto me dice ‘¡ah sí, una Ferrari! El interior de un Torino 69 tiene muchos aspectos en común con una Ferrari de la misma época porque Pininfarina tenía una tendencia en el diseño, había muchas cosas que eran muy parecidas. Se emocionó y estaba muy contento”.

Es difícil saber cuántos kilómetros tiene el Torino 380 coupé que restauró el número uno de Renault. El cuenta kilómetros marca 83.000, pero el motor es nuevo y tiene 300 km. “No sabés cuántas veces dio vuelta, igual, el auto fue hecho todo a nuevo, así que técnicamente no importa lo que marque, tiene 300 km que son los kilómetros con los que me lo entregaron”, afirma.

El estar al volante de su Torino le genera muchas sensaciones. Comparado con los autos de hoy, al manejar un clásico la dirección es dura, pesada. Además, “escuchás el ruido del motor, sentís el ruido del combustible, es como cuando éramos chicos, y a mí me encanta. Ir con la ventanilla un poco abierta y sentir un poco el vientito y el ruido del motor, me relaja. Logré el sonido del motor que quería mediante el silenciador original que hace toda la diferencia, suena espectacular”. Y antes de cerrar, avisa: “El Torino no se presta nunca, les dije a mis hijos que lo manejarán cuando lo tengan como herencia. Y aunque hoy voy más relajado, estoy muy atento, no lo saco en horarios pico, con mucho tránsito, si llueve, lo cuido bastante para sentir siempre esto que me genera cuando lo manejo: placer”.

