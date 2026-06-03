Con la producción de autos a la baja, las automotrices le piden a las provincias que bajen los impuestos

Durante mayo, la industria automotriz registró 37.762 unidades producidas en 18 días de actividad, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Ese número implica un crecimiento del 0,6% en relación a abril, pero una caída interanual del 21,5%.

De esta manera, la producción llegó a 167.629 vehículos en lo que va del año, un 19,3% menos que lo registrado en igual período, pero de 2025.

“Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año, la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones", sintetizó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad.

Las exportaciones, por su lado, cayeron en ambos indicadores. Se enviaron al exterior 25.237 unidades en mayo, 6,1% por debajo de abril y 4,2% menos que igual mes de 2025.

En el acumulado aual, ya se exportaron 104.520 unidades, un 2,2% menos que en igual período del año anterior, cuando el registro daba 106.894.

Las exportaciones también cayeron Ricardo Pristupluk - LA NACION

De ahora en más, se empezará a ver el efecto de la reducción gradual de los derechos de exportación, medida anunciada por el Gobierno apenas semanas atrás y que no tuvo incidencia, aún, en el registro de Adefa.

En ese sentido, Pérez Graziano calificó la normativa como “un paso clave”, pero volvió a pedirle a provincias y municipios para que sigan un camino similar. “Ingresos Brutos y tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado. Reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio", amplió.

Las ventas mayoristas, por su lado, se mantuvieron estables y se entregó a concesionarios el mismo volumen que el mes anterior. Eso significó una caída del 39% interanual, dado que en mayo de 2025 se habían entregado 58.952 unidades y este mes último se enviaron 35.979.

Según explican referentes del sector, los concesionarios tienen hoy stock suficiente para varios meses de venta, motivo por el cual los pedidos a las fábricas mermaron su agresividad. En el acumulado anual, se entregaron 184.033 unidades, un 23,1% menos que en 2025.