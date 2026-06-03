Qué costo tendrá hacer la revisión obligatoria en un taller privado

La apertura del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) promete alterar una de las cuestiones que más observan los conductores al momento de cumplir con el trámite como lo es el precio.

La resolución publicada este miércoles por la Secretaría de Transporte estableció que los usuarios podrán pactar libremente con cada taller de revisión técnica el valor de la inspección, eliminando la intervención nacional en la fijación de tarifas.

Hasta ahora, el esquema estaba dominado por plantas verificadoras habilitadas bajo regímenes específicos en cada jurisdicción. Con la reforma, el Gobierno apuesta a que el ingreso de nuevos actores genere competencia y termine impactando sobre los costos para los usuarios.

Uno de los que sigue de cerca ese proceso es Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), una de las principales compañías proveedoras de equipamiento para centros de revisión técnica del país. Según explicó a LA NACION, el interés por ingresar al negocio se disparó tras la intención del Gobierno de desregular el sector.

El Gobierno apuesta a que el ingreso de nuevos actores en la VTV (Verificación Técnica Vehicular) genere competencia y termine impactando sobre los costos para los usuarios GCBA

“Ya recibimos entre 300 y 400 consultas concretas para comprarnos máquinas. Además, ya hablamos con varias automotrices cuyas concesionarias están en análisis para incorporarse como centros de control”, afirmó.

Para Abella Roigt, la principal consecuencia de la apertura será el aumento de la competencia entre prestadores. “Esto permitirá que si no te gusta el diagnóstico de un centro o cómo trabajan, simplemente te vas a otro”, sostuvo.

Bajo esa lógica, el empresario considera que el mercado podría comenzar a presionar a la baja los valores de las inspecciones. “Cuando comience a haber más competencia, va a bajar a la mitad de precio hacer la VTV”, aseguró.

La afirmación se apoya en la expectativa de que cientos de nuevos actores se incorporen al sistema durante los próximos meses, entre ellos talleres mecánicos, concesionarios oficiales e incluso empresas que ya cuentan con infraestructura vinculada al sector automotor.

Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA) Ricardo Pristupluk

Abella Roigt también proyecta un escenario donde la revisión técnica deje de ser únicamente un trámite obligatorio y pase a integrarse a estrategias comerciales de distintas compañías. “Yo creo que en poco tiempo muchas compañías de seguro o empresas lo van a ofrecer hacer gratis para captar clientes”, planteó.

Uno de los cuestionamientos históricos a los sistemas de revisión técnica gira en torno a la posibilidad de adulterar resultados o flexibilizar controles. Según el presidente de CVA, la tecnología disponible actualmente permite minimizar esos riesgos.

“Todo esto es posible por la conectividad de la industria 4.0, donde todo se puede medir. La conectividad de las máquinas entre CVA y el INTI evitará la adulteración en los centros de control. El trabajo estará garantizado con la máquina calibrada”, explicó.

La nueva reglamentación exige que todos los equipos sean calibrados periódicamente y que las modificaciones queden registradas en bases de datos auditables por las autoridades. Además, los talleres deberán remitir información de cada inspección a una base nacional que será desarrollada por la secretaría de Transporte.

El rol de las provincias

Uno de los principales interrogantes sobre el futuro del sistema pasa por la postura de las jurisdicciones que cuentan con regímenes propios de VTV, porque si bien el Decreto N° 196/2025 asigna a la secretaría de Transporte la autoridad de aplicación del sistema de VTV, esto no elimina las competencias locales de fiscalización y control del tránsito de cada jurisdicción.

La secretaría de Transporte es la autoridad de aplicación del sistema de VTV, pero esto no elimina las competencias locales de fiscalización y control del tránsito de cada jurisdicción Ministerio de Transporte PBA

Ante este escenario, podría darse el caso de que para los controles de tránsito provinciales busquen que coincida la jurisdicción de la VTV con la radicación del auto, donde solo van a ser válidos los centros habilitados (por más que el decreto permita que la revisión sea realizada por talleres registrados para vehículos de cualquier categoría, independientemente del lugar de radicación de la unidad).

Mientras continúa el debate, la resolución nacional ya abrió formalmente el mercado a nuevos prestadores. La incógnita ahora es cuántos talleres efectivamente ingresarán al sistema y si la competencia que busca impulsar el Gobierno terminará traduciéndose en una reducción real de los costos para los automovilistas.