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Cuánto cuesta el Fiat Cronos en agosto 2026

El sedán fabricado en Córdoba se mantiene entre los vehículos más patentados de la Argentina; cuáles son los precios de todas sus versiones este mes

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El Fiat Cronos se ubicó en el segundo puesto de los modelos más patentados en julio en la Argentina
El Fiat Cronos se ubicó en el segundo puesto de los modelos más patentados en julio en la Argentina

El Fiat Cronos continúa entre los autos más vendidos del mercado argentino y en julio volvió a ubicarse en el segundo puesto del ranking de patentamientos. Durante julio registró unas 2122 unidades, un 6,3% más que en junio, aunque el volumen quedó 32,3% por debajo de julio de 2025.

La tendencia es similar si se observa el acumulado del año. Entre enero y julio, el modelo producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, contabilizó 14.276 patentamientos, equivalentes a un 4,5% del mercado. Con ese volumen también ocupa el segundo lugar entre los vehículos más vendidos de 2026, aunque registra una caída interanual del 34,2%.

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La gama del Fiat Cronos está compuesta actualmente por cuatro versiones, todas equipadas con motor 1.3 litros, aunque con alternativas de caja manual o automática CVT. Los precios de lista vigentes durante agosto son los siguientes:

  • Fiat Cronos Like 1.3 MT: $34.010.000
  • Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: $36.380.000
  • Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: $41.540.000
  • Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: $42.170.000
El Fiat Cronos arranca desde los $34.010.000
El Fiat Cronos arranca desde los $34.010.000

De esta manera, la diferencia entre la versión de entrada de gama y la más equipada alcanza los $8.160.000. Las dos variantes más accesibles utilizan transmisión manual, mientras que las versiones Drive y Precision incorporan una caja automática CVT.

Pese al crecimiento mensual registrado en agosto, los números acumulados reflejan un escenario más exigente para el Cronos que el observado durante 2025. De todos modos, el modelo conserva una posición de relevancia dentro del mercado local y se mantiene como el segundo vehículo más patentado tanto del mes como del acumulado del año.

Las dos versiones de mayor equipamiento incorporan una caja automática CVT
Las dos versiones de mayor equipamiento incorporan una caja automática CVT

Como contexto, el mercado automotor también viene mostrando una contracción frente al año pasado. En julio se patentaron 43.758 vehículos, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo de su comparación interanual. En los primeros siete meses de 2026 se registraron 339.359 unidades, lo que representa una caída interanual del 12,8%.

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