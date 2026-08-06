Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en agosto 2026

Volkswagen actualizó sus precios de lista para agosto con un incremento del 1% en toda su gama, con una única excepción en la Amarok. La pickup producida en General Pacheco mantuvo congelados los valores de sus 11 versiones, mientras aguarda la llegada de una profunda renovación.

De esta manera, la opción más accesible continúa siendo la Amarok Trendline TDI con caja manual y tracción 4x2, que cuesta $51.929.800. En el otro extremo se encuentra la Black Style V6 automática 4x4, con un precio de $93.430.750,36. Los precios de lista de cada versión son los siguientes:

4X2:

Volkswagen Amarok Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Volkswagen Amarok Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Volkswagen Amarok Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Volkswagen Amarok Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Volkswagen Amarok Highline TDI AT: $70.458.850

La Volkswagen Amarok Trendline 4x2 figura a un precio de lista de $51.929.800

4X4:

Volkswagen Amarok Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Volkswagen Amarok Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Volkswagen Amarok Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Volkswagen Amarok Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Volkswagen Amarok Black Style V6 AT: $93.430.750,36

La oferta comprende configuraciones con caja manual o automática, tracción simple o integral y distintas versiones equipadas con motor V6. Entre la variante de entrada y la más cara existe una diferencia superior a los $41,5 millones.

La Amarok fue el octavo modelo más patentado del mes

El congelamiento de precios llega en un momento de retracción comercial para el modelo. Durante julio se patentaron 1178 unidades de la Amarok, cifra que la ubicó en el octavo puesto entre los vehículos más vendidos de la Argentina, con una participación del 2,9% sobre el mercado total.

Ese resultado representó una caída del 6,3% respecto de junio y una contracción interanual del 50,1%. La comparación acumulada también muestra un descenso pronunciado: entre enero y julio se registraron 9294 unidades, un 42% menos que durante el mismo período de 2025. Su participación en los patentamientos acumulados se mantuvo en el 2,9%.