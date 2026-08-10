La automotriz japonesa que mantiene congelados los precios de sus autos desde hace casi un año

Las ventas de autos 0km acumulan este año una caída del 12% en el mercado de la Argentina. Frente a ese escenario, la mayoría de las automotrices optó por mantener congelados sus precios durante buena parte del año. Sin embargo, con el correr de los meses algunas dejaron atrás esa estrategia y comenzaron a aplicar aumentos en parte de su gama, incluso en modelos cuyos valores estaban expresados en dólares.

En ese contexto, Honda decidió mantener sin cambios su lista de precios en agosto, una política que sostiene desde hace 10 meses. Los SUV HR-V y ZR-V conservan los mismos valores desde octubre de 2025, mientras que la WR-V mantiene el precio vigente desde abril de 2026.

Por su parte, los modelos Civic Advanced Hybrid y CR-V Advanced Hybrid continúan comercializándose con precios promocionales.

La propuesta comercial de la marca también incluye financiación a tasa 0 para toda su gama, incluida la nueva WR-V. Además, la CR-V con motor naftero suma beneficios exclusivos: desde junio incluye sin cargo los dos primeros servicios de mantenimiento programado y un kit de accesorios.

Toda la propuesta se complementa con la garantía transferible de cinco años para toda la gama, vigente desde diciembre de 2025. La cobertura también se aplica de manera retroactiva a las unidades comercializadas desde 2023, como parte de la estrategia de la marca para reforzar el respaldo posventa y la confianza de sus clientes.

Lista de precios y promociones para agosto

En lo que refiere a los precios de lista para este octavo mes del año, estos fueron los montos informados (mantuvieron los mismos que el mes anterior):

Honda WR-V EXL CVT: $42.490.000

$42.490.000 Honda HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 Honda HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 Honda ZR-V Touring (TRG) CVT: $59.990.000

$59.990.000 Honda CR-V EXL AWD CVT: US$70.800

US$70.800 Honda CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

US$74.900 Honda Civic Advanced Hybrid: US$54.000

US$54.000 Honda Accord Advanced Hybrid: US$70.500

Honda WR-V

Las bonificaciones vigentes

Ahora bien, la automotriz también mantendrá, como se mencionó antes, una serie de precios promocionales para algunos de sus modelos electrificados.

En ese sentido, el Honda Civic Advanced Hybrid conserva un valor especial de US$49.900, lo que representa una bonificación de US$4100 respecto de su precio de lista, fijado en US$54.000.

Honda Civic Advanced Hybrid

Por su parte, el Honda CR-V EXL AWD puede adquirirse por US$65.800, con un descuento de US$5000 frente a su valor de lista de US$70.800. En tanto, el Honda CR-V Advanced Hybrid se ofrece a US$69.900, también con una bonificación de US$5000 respecto de su precio oficial de US$74.900.