Luego de la publicación de las nuevas escalas del impuesto al lujo el jueves último, las automotrices empezaron a difundir los precios de los autos correspondientes a los últimos días del mes. La definición de lo que ocurriría con el tributo tras la devaluación de diciembre tuvo en vilo al sector automotor durante casi todo enero, sin listas oficiales y a la espera de un inminente incremento en los montos del impuesto que finalmente llegó el día 25.

Una vez que se conocieron las nuevas escalas, algunas terminales definieron sus nuevos precios oficiales. En diciembre, con los montos anteriores del impuesto, modelos del segmento chico ya habían quedado alcanzados en algunas de sus versiones y el resto permanecían “topeados” en el límite de $14,7 millones (para la primera categoría del 20%) que ahora pasó a $28 millones.

Fiat Cronos

Fiat es una de las marcas que acaba de difundir sus precios de enero. Así quedó configurada la lista de precios sugeridos de toda la gama del Fiat Cronos para el mes:

Cronos Like 1.3 GSE: $18.081.700.

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $18.227.500.

Cronos Stile 1.3 GSE: $22.100.000.

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $23.800.000.

Otro modelo de Fiat del segmento B, el SUV Pulse, tiene precios oficiales de entre $17.790.000 (versión Drive de entrada de gama) y $27.000.000 (Impetus, tope de gama).

En diciembre, antes de la devaluación y con las anteriores escalas del impuesto al lujo, el Cronos Like figuraba a $14.582.000 (topeado) y la versión más alta Precision, a $18.956.600 (pagaba el 20% del tributo). El aumento de diciembre a enero fue del 25,5% en el caso del tope de gama y del 24% en la versión de entrada Like. Ahora ya no paga el impuesto.

El Fiat Cronos viene liderando las ventas en el mercado local desde 2021. En 2023, patentó 47.580 unidades, con lo cual logró una participación de mercado del 11,2%, según los números difundidos por la Asociación de Concesionarios (Acara).

Habrá que ver ahora qué ocurre a partir de febrero con los precios, dado que las ventas de 0km están reflejando una fuerte caída de más del 20% en enero producto del parate que significó la incertidumbre por el impuesto al lujo y el impacto de la devaluación de diciembre. Las proyecciones iniciales del sector preveían un mercado en torno a las 360.000 unidades para todo el año, frente a las casi 450.000 de 2023, pero lo ocurrido en enero podría ajustar hacia abajo esa cifra.

