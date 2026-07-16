Cuánto cuesta el Ford Territory en julio 2026

El Ford Territory, uno de los lanzamientos más exitosos de la marca durante los últimos años junto con la nueva Ranger, continúa consolidándose como uno de los modelos más relevantes del mercado local y el más vendido de la compañía.

Durante junio patentó 1584 unidades, lo que le permitió ubicarse en el cuarto puesto entre los vehículos más vendidos del mes, con una participación del 3,7%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ahora bien, en el acumulado del año, este SUV (el más vendido de su segmento) alcanzó los 10.592 patentamientos, un crecimiento del 70,1% respecto del mismo período de 2025. A diferencia del resto de los modelos que integran el top cinco, cuyas ventas acumuladas muestran caídas interanuales, el Territory mantiene una tendencia positiva.

El Territory se posiciona como el modelo de origen chino más vendido en la Argentina

Para continuar con un elevado ritmo de ventas, Ford informó los siguientes precios de lista para cada una de sus versiones que se conservan iguales a los del mes anterior:

Territory SEL: $48.861.930

$48.861.930 Territory Trend Híbrida: $54.468.500

$54.468.500 Territory Titanium: $56.908.020

En materia de financiación, Ford ofrece durante julio una línea a tasa 0 a 18 meses para la Territory Titanium, con un monto de hasta $15.000.000.

Asimismo, la automotriz también publica una alternativa para la misma versión que eleva el monto financiable hasta $25.000.000, manteniendo la tasa 0 y el plazo de 18 cuotas.

La última versión en sumarse fue la que cuenta con motorización híbrida

Por otro lado, buena parte del éxito comercial del Territory responde a la combinación de diseño, dimensiones, nivel de equipamiento y tecnología, una fórmula que le permitió posicionarse como una de las principales referencias del segmento SUV. A eso se suma una relación precio-producto competitiva, que lo mantiene entre los modelos más elegidos del mercado.

Otro de los factores que impulsó su desempeño fue la incorporación de una versión híbrida a la gama. Con esta variante, Ford amplió la oferta del modelo y ganó presencia en el segmento de vehículos electrificados, un mercado que continúa creciendo en la Argentina de la mano de una mayor disponibilidad de tecnologías híbridas y eléctricas.