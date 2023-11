escuchar

En lo que va del año se registraron 394.709 patentamientos, un 11,4% por encima del mismo período de 2022. El último mes cerró con 41.681 unidades vendidas, según consigna el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) con datos correspondientes a octubre y la pick up Ford Ranger quedó en sexta posición en la lista de 0km más vendidos.

El modelo que produce la automotriz estadounidense en su planta de Pacheco lleva vendidas 21.134 unidades en lo que va del año y cerró octubre con 2203 ventas. Además de su salida de los concesionarios, lo que también está al alza es su precio, el cual fue actualizado nuevamente para noviembre.

En ese sentido, así quedó configurada la lista de precios sugeridos de toda la gama de la Ford Ranger:

XL 2.0 L diésel Cabina doble 4x2 manual: $18.576.000

XLS 2.0 L diésel Cabina doble 4x2 manual: $21.559.000

XLT 2.0 L diésel Cabina doble 4x2 automática: $25.957.000

Limited 2.0 L diésel Cabina doble 4x4 automática: $32.685.000

Limited+ 3.0 L V6 diésel cabina doble 4WD: $38.212.000

¿Por qué aumentan los precios de los autos y cómo afecta esto a la Ford Ranger?

Para seguir el ritmo de la inflación, todos los meses las automotrices ajustan los precios sugeridos de sus autos. En la primera parte del año, los precios subieron entre un 5% y un 7% en promedio, y luego de la devaluación del dólar oficial de agosto (20%, a $350), las variaciones mensuales pasaron a ser superiores al 10%. Esto es consecuencia no solo del problema inflacionario sino también de la escasez de modelos y las consecuentes demoras en las entregas, al no poder ingresar autopartes o autos importados para la venta o su respectiva producción.

movil

La Ford Ranger no está exenta del aumento y también queda afectada por los incrementos. No obstante, los precios que distribuye la automotriz no son más que montos sugeridos, ya que el valor final puede verse afectado al entrar en contacto con un concesionario debido a los sobreprecios con los que se venden los autos.