Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en julio 2026

Comprar una autoparte usada puede ser una alternativa más económica frente a un repuesto nuevo, pero no todos los canales ofrecen las mismas garantías. La diferencia está en el origen de la pieza, ya que si proviene de un desarmadero legal, debe estar identificada, registrada y asociada a un vehículo dado de baja dentro del circuito formal.

Ese control es el que permite distinguir una autoparte recuperada y trazable de una pieza de procedencia dudosa. En la Argentina, los establecimientos habilitados para realizar esta actividad están inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC), bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Estos son los centros autorizados para recibir vehículos dados de baja por siniestro, deterioro o fin de vida útil, desarmarlos y recuperar aquellas piezas que todavía pueden volver al mercado.

El proceso no consiste solo en desmontar un vehículo. Una vez extraídas, las autopartes reutilizables deben ser identificadas y cargadas en el sistema correspondiente antes de su comercialización. Ese procedimiento permite dejar constancia de su procedencia y facilita el control posterior por parte de las autoridades.

El control permite distinguir una autoparte recuperada y trazable de una pieza de procedencia dudosa Kenneth D. Love - Shutterstock

Antes de comprar una pieza usada, conviene verificar que el comercio figure en el padrón del RUDAC y que la autoparte cuente con identificación de origen. La DNRPA también permite consultar piezas aptas para su comercialización. Ese paso es clave para evitar compras en canales informales, especialmente cuando se trata de componentes de alto valor o de piezas vinculadas a la seguridad del vehículo.

La lista actualizada de desarmaderos legales en julio 2026

A través de su sitio web oficial, la DNRPA publica el listado completo de establecimientos inscriptos en el RUDAC: