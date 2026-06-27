Por qué el cambio en el sistema de infracciones no unificó los valores de las multas en todo el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) unificó el sistema de infracciones de tránsito en todo el país a través de la Disposición 167/2026 publicada el viernes último en el Boletín Oficial. El cambio es de carácter operativo, pero tiene impacto sobre los conductores porque apunta a tener un mismo criterio en la forma en que se identifican, registran y administran las infracciones viales en las distintas jurisdicciones.

En definitiva, la norma no modifica las faltas existentes sino que unifica las infracciones bajo una referencia común para computarse correctamente en el sistema nacional.

La medida está vinculada con el Sistema de Puntos, conocido como scoring, aplicable a la Licencia Nacional de Conducir. Ese régimen prevé el descuento de puntos ante determinadas infracciones y puede derivar, según la gravedad o acumulación de faltas, en la suspensión de la licencia.

Hasta ahora, una de las dificultades para la aplicación uniforme del sistema era la convivencia de distintas denominaciones, criterios y sistemas locales de registración. Por eso, la ANSV aprobó una tabla con códigos específicos para cada falta, con el objetivo de facilitar la equivalencia entre jurisdicciones y mejorar la carga de antecedentes.

La medida está vinculada con el Sistema de Puntos, conocido como scoring, aplicable a la Licencia Nacional de Conducir

Para los usuarios, el cambio no implica hacer un trámite, renovar documentación ni cumplir con una exigencia adicional para manejar. La diferencia estará en el modo en que una infracción puede ser identificada administrativamente cuando se labra un acta, se registra una multa o se incorporan antecedentes al sistema.

Entre las faltas incluidas aparecen circular con licencia vencida, conducir sin estar habilitado para ese tipo de vehículo, circular sin cédula de identificación del vehículo, no contar con seguro vigente, circular sin tener aprobada la revisión técnica obligatoria, no usar cinturón de seguridad, no respetar semáforos, cruzar en rojo, entre otras.

Cada una de esas conductas queda asociada a un código y detalla rangos de sanciones expresados en unidades fijas, la medida que se utiliza para establecer la equivalencia y evitar que los valores queden desactualizados con el tiempo.

Cada una de esas conductas queda asociada a un código y detalla rangos de sanciones expresados en unidades fijas Gentileza ANSV

Las infracciones de menor cuantía pueden partir de 50 o 100 UF, mientras que otras conductas más graves tienen máximos de 1000 UF, 5000 UF o incluso 20.000 UF en casos vinculados con transporte, cargas o incumplimientos de mayor impacto.

La disposición no reemplaza a las autoridades locales ni cambia la competencia de las jurisdicciones. Es decir, el monto equivalente a las Unidades Fijas (UF) sigue dependiendo de cada provincia, municipio o de CABA.

Lo que sí se genera es un lenguaje común entre las faltas para que, a nivel nacional, se pueda hacer un seguimiento del scoring acorde. Por ejemplo, no respetar señales en giros y rotondas ahora lleva el código “304″.

Así, todos aquellos que incumplan con esa normativa, se les quitará igual cantidad de puntos en el sistema sin importar en qué provincia hayan cometido la infracción. La nueva normativa únicamente aplica para las provincias y municipios que adhirieron al sistema de scoring nacional.