El error que muchos cometen al llenar el tanque de combustible y que puede romper el auto

Llenar el tanque de combustible hasta el tope puede parecer una buena idea para recorrer más kilómetros sin volver pronto a la estación de servicio. Sin embargo, insistir en seguir cargando combustible después de que la pistola se detiene es un error que podría afectar tu vehículo.

De acuerdo con Ford México, la boquilla de las bombas despachadoras está diseñada para detener el flujo de combustible cuando el tanque alcanza su nivel adecuado. Y continuar llenándolo después de que se “bota”, no es benéfico para el auto y mucho menos para el bolsillo.

Según explica el fabricante, cuando la pistola despachadora hace el primer “clic” significa que el tanque ya alcanzó el nivel para el que fue diseñado. Por eso, seguir agregando combustible puede provocar que el líquido invada el espacio destinado a la expansión de los vapores.

Un artículo de Petrotech (una compañía mexicana que trabaja junto a las petroleras) señala que los autos modernos cuentan con un sistema de recuperación de vapores que evita que se liberen a la atmósfera. Si el tanque se sobrellena, la nafta puede llegar a componentes diseñados para trabajar únicamente con vapores, como el canister o filtro de carbón activado.

Los especialistas recomiendan dejar de cargar combustible apenas la pistola haga el primer corte automático Marcelo Aguilar Lopez

Pero además de afectar el funcionamiento del sistema de emisiones, dicha práctica puede derivar en fallas que impliquen reparaciones costosas.

Los especialistas de Dispetro (una compañía que distribuye y comercializa petróleo) también advierten que llenar el tanque por encima de su capacidad incrementa el riesgo de derrames, especialmente cuando el combustible se expande debido a los cambios de temperatura. A su vez, esto representa un desperdicio de dinero y un riesgo para la seguridad.

¿A qué nivel se debe tener el tanque de combustible?

Para evitar problemas, la recomendación de Ford México es sencilla: dejar de cargar combustible en cuanto la pistola despachadora se detenga automáticamente.

Ese primer corte indica que el tanque ya alcanzó el nivel previsto por el fabricante, por lo que no es necesario intentar “redondear” la carga.

Llenar el tanque por encima de su capacidad aumenta el riesgo de derrames Ricardo Pristupluk - LA NACION

Mientras que la empresa Petrotech explica que tampoco es conveniente esperar hasta vaciar completamente el tanque para volver a cargar combustible. En realidad, mantener un nivel adecuado de combustible ayuda a cuidar el sistema de alimentación y favorece el funcionamiento de algunos de sus componentes. Entonces, lo ideal es evitar tanto el sobrellenado como conducir constantemente con el tanque casi vacío.

Otros errores al cargar nafta

Existen otras prácticas incorrectas y comunes que solemos cometer al acudir a una estación de servicio:

Cargar combustible con el motor encendido. De acuerdo con Dispetro, apagar completamente el automóvil antes de cargar combustible forma parte de las medidas básicas de seguridad para reducir riesgos durante el abastecimiento.

De acuerdo con Dispetro, apagar completamente el automóvil antes de cargar combustible forma parte de las medidas básicas de seguridad para reducir riesgos durante el abastecimiento. No revisar que la bomba inicie en ceros. Antes de comenzar la carga, la misma empresa recomienda verificar que tanto el contador de litros como el monto se encuentren en cero para tener la certeza de que el despacho inicia de manera adecuada.

Antes de comenzar la carga, la misma empresa recomienda verificar que tanto el contador de litros como el monto se encuentren en cero para tener la certeza de que el despacho inicia de manera adecuada. No cerrar bien la tapa del tanque. Tanto Ford México como Petrotech destacan la importancia de colocar correctamente la tapa del tanque una vez finalizada la carga. De lo contrario, se puede favorecer la fuga de vapores de combustible e incluso provocar que se encienda el indicador de revisión del motor.

Aunque sobrellenar el tanque parezca una práctica inofensiva, fabricantes y especialistas coinciden en que respetar el primer corte automático de la bomba es la mejor manera de proteger el sistema de combustible de tu auto.