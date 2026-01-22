Diseño, tecnología y personalización: la experiencia Audi en el bosque de Cariló

Audi volvió a Cariló por 27° año consecutivo y lo hizo con una propuesta que pone el foco en la experiencia y la personalización. En el inicio de la temporada de verano 2026, la automotriz alemana abrió su tradicional stand en el bosque, donde combina exhibición de producto, tecnología digital y contacto directo con especialistas de la marca.

El espacio integra diseño, sustentabilidad y digitalización, y funciona como una vidriera de los últimos lanzamientos de la marca en la Argentina. La idea central es invitar a los visitantes a interactuar con el universo de Audi y conocer de cerca las posibilidades de configuración de cada modelo.

El stand está ubicado en Avenida Avellano 264, entre Boyero y Biguá, Cariló, y permanecerá abierto hasta el 28 de febrero, de lunes a domingo, en los horarios de 11 a 13 hs y de 18 a 23 hs.

Audi Lab: el corazón de la experiencia

Uno de los ejes del stand es el Audi Lab, un espacio pensado para quienes buscan profundizar en el proceso de elección y configuración de un vehículo. A través de herramientas digitales, los visitantes pueden armar su Audi ideal, explorar opciones de equipamiento y consultar disponibilidad en concesionarios mediante el buscador de stock online.

Audi A5 S line: un sedán elegante con silueta deportiva y tecnología de avanzada. Su diseño aerodinámico y detalles exclusivos S line lo convierten en la opción ideal para quienes buscan sofisticación y dinamismo.

Especialistas de la marca acompañan el recorrido y asesoran sobre cada modelo exhibido, reforzando uno de los diferenciales históricos de Audi: la posibilidad de adaptar el vehículo a las preferencias del cliente. La experiencia se completa con un presente digital asociado a la configuración realizada durante la visita.

A través de herramientas digitales, los visitantes pueden armar su Audi ideal, explorar opciones de equipamiento y consultar disponibilidad en concesionarios mediante el buscador de stock online.

Los modelos que protagonizan el verano

Durante esta temporada, Audi exhibe en Cariló sus lanzamientos más recientes, todos ya disponibles en el mercado local. Entre ellos se encuentran el Audi A5 S line, el Audi Q5 Advanced Plus, el Audi S3 Sportback y el Audi SQ5 Sportback, que representan distintos enfoques dentro de la gama, desde sedanes y SUVs hasta versiones de perfil más deportivo.

El Audi SQ5 Sportback por dentro.

Juan Manuel Merens, jefe de Producto de Audi Argentina, detalló las características de estos modelos durante la presentación: “Estamos exhibiendo el S3, un compacto deportivo de 333 cv y tracción en las cuatro ruedas”, señaló. Sobre el A5, agregó que se trata del “clásico sedán alemán”, en la versión S line, con tracción integral y motor 2 litros de 272 cv”.

Audi S3 Sportback: potencia y agilidad en formato compacto. Con su motor naftero de 333CV y suspensión deportiva, ofrece una experiencia de conducción emocionante, ideal para quienes buscan performance y emoción al volante.

SUVs y versiones deportivas en foco

El segmento SUV también ocupa un lugar central en la propuesta de verano. Según explicó Merens, “las dos últimas novedades que presentamos en noviembre incluyen al Q5 Advanced Plus, con tracción integral y motor 2.0 de 272 caballos"

Audi Q5 Advanced Plus: el SUV que redefine el confort y la versatilidad. Con un interior espacioso y tecnología de última generación, es perfecto para quienes disfrutan de la aventura sin renunciar al lujo.

A esa versión se suma el SQ5 Sportback, la alternativa más deportiva de la familia Q5. “Tiene un motor V6 turbo de 3 litros y 367 cv, es un modelo que está teniendo altísima aceptación por parte del mercado”, afirmó el ejecutivo. Ambos forman parte de la exhibición en Cariló y pueden explorarse en detalle a través del Audi Lab.

Lo que viene: adelantos para los próximos meses

Audi aprovechó el encuentro en Cariló para anticipar parte de su estrategia de lanzamientos. Manuel González Quesnel, gerente de Marketing de Audi Argentina, confirmó la llegada de varias novedades al mercado local: “En los próximos meses vamos a tener las nuevas versiones de A3, la nueva Q3, y también los A6 y S5 Avant”, adelantó.

Uno de los ejes del stand es el Audi Lab, un espacio pensado para quienes buscan profundizar en el proceso de elección y configuración de un vehículo.

Merens sumó detalles técnicos sobre ese último modelo: el S5 Avant será la primera rural deportiva del segmento premium y contará con una motorización híbrida. “Va a tener una batería suplementaria que le aporta 24 caballos más”, explicó, marcando uno de los próximos pasos de la marca en materia de electrificación.

Tecnología, marca y proyección

El evento también dejó espacio para mirar más allá del producto. González Quesnel señaló que Audi trabaja en nuevas acciones vinculadas al deporte motor: “Vamos a hacer algo grande con Fórmula 1”, afirmó.

El stand de Audi en Cariló permanecerá abierto hasta el 28 de febrero, todos los días, con horarios de mañana y tarde. En ese entorno, la marca vuelve a reforzar su presencia en la temporada de verano con una propuesta centrada en lanzamientos, personalización y tecnología, consolidando al Audi Lab como el eje de una experiencia que busca ir más allá de la exhibición tradicional.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.