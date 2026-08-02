Dónde se fabricará el nuevo Bronco y los nuevos modelos que planea lanzar Ford tras su alianza con Geely

Ford y Geely Auto llegaron a un acuerdo para crear una empresa conjunta destinada a fabricar vehículos de ambas marcas en la planta que la automotriz estadounidense posee en Valencia, España.

La producción de los primeros modelos desarrollados bajo esta alianza comenzará en 2028, mientras que el Ford Kuga continuará saliendo de las líneas de montaje sin interrupciones.

La operación, que todavía debe recibir las correspondientes aprobaciones regulatorias, contempla que Ford controle el 66% de la nueva sociedad y Geely Auto el 34% restante. Según lo previsto, la empresa conjunta comenzará a operar durante el primer semestre de 2027.

El objetivo será convertir la planta española en un centro compartido para la fabricación de vehículos de bajas y cero emisiones destinados al mercado europeo.

Allí se producirán modelos Ford y Geely con diferentes tecnologías de propulsión, en un contexto marcado por el avance de nuevos competidores, el endurecimiento de las regulaciones ambientales y la presión para reducir los costos industriales.

De izquierda a derecha: Daniel Ruiz, director de Manufactura de la planta de Valencia; Jim Baumbick, presidente de Ford en Europa; Victor Yang, vicepresidente sénior de Geely Holding Group; Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group

La planta valenciana posee una capacidad potencial de aproximadamente 500.000 vehículos anuales y es considerada por Ford como una de sus instalaciones más productivas y avanzadas de Europa.

El acuerdo también busca darle estabilidad de largo plazo a la fábrica y abre la posibilidad de que el empleo industrial vuelva a crecer a medida que se incorporen los nuevos proyectos.

“Durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los autos más queridos de nuestra historia, y ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro”, afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford Europa.

Baumbick señaló que la compañía pretende desarrollar, junto con Geely, “un sistema industrial flexible y rentable”

El ejecutivo señaló que la compañía pretende desarrollar, junto con Geely, “un sistema industrial flexible y rentable” que le permita adaptar sus costos a las nuevas condiciones de la industria automotriz europea.

Qué modelos fabricarán Ford y Geely en España

Uno de los principales proyectos de la empresa conjunta será un nuevo integrante de la familia Ford Bronco. Se tratará de un SUV compacto y de orientación aventurera, adaptado a las condiciones y necesidades del mercado europeo.

El complejo valenciano tendrá inicialmente cinco proyectos: el Kuga, el nuevo integrante de la familia Bronco, el crossover desarrollado entre Ford y Geely y los dos SUV eléctricos de la marca asiática

Su producción comenzará en 2028 en Valencia. Por el momento, Ford no informó qué sistemas de propulsión ofrecerá ni brindó mayores detalles sobre sus dimensiones, diseño o posicionamiento dentro de la gama Bronco.

La fábrica también producirá un crossover familiar completamente nuevo. El vehículo será diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely, y contará con una oferta multienergía, es decir, preparada para incorporar distintas alternativas de motorización.

El modelo llegará al mercado europeo durante 2028 y formará parte de la ofensiva con la que Ford planea presentar cinco nuevos vehículos de pasajeros en Europa antes de 2029.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, se dirigió al público en Valencia en el marco del anuncio de Ford junto a Geely

Geely, por su parte, utilizará las instalaciones para producir dos SUV completamente eléctricos. Serán los primeros vehículos de la marca fabricados bajo esta empresa conjunta y también comenzarán a salir de la línea de montaje en 2028.

La producción compartida permitirá que Geely acelere su expansión en el mercado europeo mediante una mayor presencia industrial dentro de la región. La compañía informó que durante el primer semestre de 2026 comercializó 474.228 vehículos fuera de su mercado de origen.

Aunque la llegada de los nuevos vehículos demandará una transformación de las instalaciones, Ford confirmó que la producción del Kuga continuará sin interrupciones.

La planta valenciana posee una capacidad potencial de aproximadamente 500.000 vehículos anuales

De esta manera, el complejo valenciano tendrá inicialmente cinco proyectos: el Kuga, el nuevo integrante de la familia Bronco, el crossover desarrollado entre Ford y Geely y los dos SUV eléctricos de la marca asiática.

La planta comenzó a operar en 1976 con la fabricación del Ford Fiesta original y fue la primera instalación de una automotriz no española en producir vehículos en Valencia.

La relación entre las dos compañías se remonta a 2010, cuando Ford vendió Volvo Cars a Geely. Según explicaron, ese proceso permitió construir una relación de confianza que ahora servirá como base para la nueva sociedad industrial.