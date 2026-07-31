Todos los autos chinos que se venden en la Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

Las marcas chinas ya ocupan un lugar relevante dentro del mercado automotor argentino. Durante junio patentaron al menos 4621 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 10,7% de las 43.199 unidades registradas en el mes. BYD encabezó ampliamente este grupo, con 1740 vehículos, seguida por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340), mientras que detrás aparece una oferta cada vez más atomizada, con marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC Motor, entre otros.

Para este cálculo se consideró el origen o la propiedad de cada marca y no el lugar de fabricación de los modelos. Por eso quedaron afuera vehículos producidos en China pero vendidos bajo otros emblemas, como el Ford Territory, el Chevrolet Captiva o el Chevrolet Spark, entre otros. Si también se incorporaran esos modelos, la participación se acercaría al 13,5% del mercado de livianos.

El fenómeno de estas marcas ya no se explica únicamente por precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.

A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990

US$30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

US$35.500 H6 PRO HEV: US$35.500

El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

JMEV

Easy 3: US$18.900

El JMEV Easy 3 es el eléctrico más barato del país

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

US$36.990 Atto 2 DM-i: US$31.990

US$31.990 Shark DMO : US$59.990

: US$59.990 Seal U DM-i: US$47.990

BYD Seal U DM-i

Maxus:

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90: US$66.000

US$66.000 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000

US$23.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500

US$25.500 Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500

US$33.500 Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900

US$32.900 Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600

Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 X55 II Hybrid: US$36.900

US$36.900 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybrid: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

ARCFOX:

T1: US$29.500

US$29.500 KAOLA S: US$27.200

US$27.200 T5: US$39.600

US$39.600 S5: US$39.800

El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

Skywell ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días)

US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días) Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

$34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.000

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500

$43.137.500 Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500

$46.182.500 Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500

$48.212.500 Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250

$52.932.250 Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)

US$54.500 (preventa) Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$20.900

US$20.900 JS2 Luxury LV: US$22.900

US$22.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$36.900

US$36.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3 1.5 Luxury: US$22.000

US$22.000 X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000

US$26.000 X7 1.5 Hybrid: US$35.000

US$35.000 X7 2.0T Luxury: US$38.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800

US$34.800 Icon: US$30.800

Geely EX5

CHANGAN:

CS55 Plus PHEV: US$32.000

Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión

entre US$31.900 y US$36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: US$33.800

US$33.800 Aion ES: US$33.800

US$33.800 GS8: US$60.000

US$60.000 Emkoo Hybrid GL: US$33.800

US$33.800 S7 PHEV: US$74.990

El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

T5 MT: US$21.950

US$21.950 T5 HEV: US$36.190

US$36.190 T5 EVO: US$36.840

US$36.840 U-Tour: US$40.221

US$40.221 Friday REEV: US$32.300

US$32.300 U-Tour Hybrid: US$43.957

US$43.957 Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)

El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840

Dongfeng:

Box: US$29.700

US$29.700 Mage: US$34.400

US$34.400 Huge: US$36.700

Dongfeng Mage HEV

Lynk & Co:

Lynk&Co 01: US$37.900

US$37.900 Lynk&Co 06: US$32.800

US$32.800 Lynk&Co 08: US$63.200

Lynk & Co 01

Rely:

R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000

US$32.000 R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000

US$34.000 R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500

US$36.500 R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500

La nueva Rely R8

Leapmotor:

B10: US$31.990

US$31.990 C10: US$35.500