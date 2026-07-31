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Todos los autos chinos que se venden en la Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

Las marcas chinas ya concentran más del 10% de los patentamientos de vehículos livianos; cuáles son los modelos disponibles y sus precios

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Uno de los últimos modelos chinos es llegar fue el Leapmotor B10
Uno de los últimos modelos chinos es llegar fue el Leapmotor B10

Las marcas chinas ya ocupan un lugar relevante dentro del mercado automotor argentino. Durante junio patentaron al menos 4621 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 10,7% de las 43.199 unidades registradas en el mes. BYD encabezó ampliamente este grupo, con 1740 vehículos, seguida por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340), mientras que detrás aparece una oferta cada vez más atomizada, con marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC Motor, entre otros.

Para este cálculo se consideró el origen o la propiedad de cada marca y no el lugar de fabricación de los modelos. Por eso quedaron afuera vehículos producidos en China pero vendidos bajo otros emblemas, como el Ford Territory, el Chevrolet Captiva o el Chevrolet Spark, entre otros. Si también se incorporaran esos modelos, la participación se acercaría al 13,5% del mercado de livianos.

Los autos que crecieron un 340% en ventas pese a la caída que registró la industria en el primer semestre del año

El fenómeno de estas marcas ya no se explica únicamente por precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.

A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
  • H6 PRO HEV: US$35.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
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JMEV

Easy 3: US$18.900

El JMEV Easy 3 es el eléctrico más barato del país
El JMEV Easy 3 es el eléctrico más barato del país

Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Poer Elite 4WD

Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Tank 300jess

Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
Nuevo Jetour T2

BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
  • Atto 2 DM-i: US$31.990
  • Shark DMO: US$59.990
  • Seal U DM-i: US$47.990
BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i

Maxus:

  • T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x2 6MT: US$28.900
  • T60 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Maxus T90 100% eléctrica
Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • X55 II Hybrid: US$36.900
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
BAIC BJ30

ARCFOX:

  • T1: US$29.500
  • KAOLA S: US$27.200
  • T5: US$39.600
  • S5: US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días)
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.000
DFSK Glory 580
DFSK Glory 580

Foton:

  • Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
  • Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
  • Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
  • Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
  • Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
  • Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)
Foton Tunlad V9
Foton Tunlad V9

JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$20.900
  • JS2 Luxury LV: US$22.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$36.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

  • X3 1.5 Luxury: US$22.000
  • X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
  • X7 1.5 Hybrid: US$35.000
  • X7 2.0T Luxury: US$38.000
Kaiyi X3
Kaiyi X3

GEELY:

  • EX5: US$34.800
  • Icon: US$30.800
Geely EX5
Geely EX5

CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • GS8: US$60.000
  • Emkoo Hybrid GL: US$33.800
  • S7 PHEV: US$74.990
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

  • T5 MT: US$21.950
  • T5 HEV: US$36.190
  • T5 EVO: US$36.840
  • U-Tour: US$40.221
  • Friday REEV: US$32.300
  • U-Tour Hybrid: US$43.957
  • Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840

Dongfeng:

  • Box: US$29.700
  • Mage: US$34.400
  • Huge: US$36.700
Dongfeng Mage HEV
Dongfeng Mage HEV

Lynk &amp; Co:

  • Lynk&Co 01: US$37.900
  • Lynk&Co 06: US$32.800
  • Lynk&Co 08: US$63.200
Lynk & Co 01
Lynk & Co 01

Rely:

  • R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
  • R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
  • R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
  • R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
La nueva Rely R8
La nueva Rely R8

Leapmotor:

  • B10: US$31.990
  • C10: US$35.500
El SUV Leapmotor C10
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