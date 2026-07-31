Todos los autos chinos que se venden en la Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

Las marcas chinas ya concentran más del 10% de los patentamientos de vehículos livianos; cuáles son los modelos disponibles y sus precios
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Las marcas chinas ya ocupan un lugar relevante dentro del mercado automotor argentino. Durante junio patentaron al menos 4621 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 10,7% de las 43.199 unidades registradas en el mes. BYD encabezó ampliamente este grupo, con 1740 vehículos, seguida por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340), mientras que detrás aparece una oferta cada vez más atomizada, con marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC Motor, entre otros.
Para este cálculo se consideró el origen o la propiedad de cada marca y no el lugar de fabricación de los modelos. Por eso quedaron afuera vehículos producidos en China pero vendidos bajo otros emblemas, como el Ford Territory, el Chevrolet Captiva o el Chevrolet Spark, entre otros. Si también se incorporaran esos modelos, la participación se acercaría al 13,5% del mercado de livianos.
El fenómeno de estas marcas ya no se explica únicamente por precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.
A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.
Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
- H6 PRO HEV: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
JMEV
Easy 3: US$18.900
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
- Atto 2 DM-i: US$31.990
- Shark DMO: US$59.990
- Seal U DM-i: US$47.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- X55 II Hybrid: US$36.900
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
ARCFOX:
- T1: US$29.500
- KAOLA S: US$27.200
- T5: US$39.600
- S5: US$39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días)
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.000
Foton:
- Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
- Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$20.900
- JS2 Luxury LV: US$22.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$36.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: US$22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
- X7 1.5 Hybrid: US$35.000
- X7 2.0T Luxury: US$38.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
- Icon: US$30.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- GS8: US$60.000
- Emkoo Hybrid GL: US$33.800
- S7 PHEV: US$74.990
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
- Friday REEV: US$32.300
- U-Tour Hybrid: US$43.957
- Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)
Dongfeng:
- Box: US$29.700
- Mage: US$34.400
- Huge: US$36.700
Lynk & Co:
- Lynk&Co 01: US$37.900
- Lynk&Co 06: US$32.800
- Lynk&Co 08: US$63.200
Rely:
- R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
Leapmotor:
- B10: US$31.990
- C10: US$35.500