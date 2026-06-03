El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV: cuáles son los pasos

A través de una publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo explicó que los conductores ahora están exentos de hacer el trámite en las plantas gubernamentales
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A partir de este miércoles comienza a regir la habilitación para que talleres mecánicos particulares inscriptos puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y que los conductores estén exentos de hacer el trámite en plantas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida fue publicada en el Boletín Oficial y el Gobierno asegura que la Secretaría de Transporte tendrá a cargo un registro donde se subirán todos los datos.
La normativa había sido anticipada en la noche del martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó en sus redes sociales: “A partir de mañana se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”.
El Gobierno ya había avanzado con la reforma en el sistema meses atrás. El 9 de marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó una medida publicada en el Boletín Oficial de ese día, que constaba en la facilitación de ciertos trámites: la extensión de los plazos para las VTV -es decir, que no era necesaria en los primeros cinco años de un 0 kilómetros-, que cualquier taller con equipamiento pudiera hacerla y la eliminación del “informe de configuración de modelo”.
"Este decreto permite avanzar con la reforma de un trámite que es fuente inagotable de quejas por parte de los argentinos: la VTV (o Revisión Técnica Obligatoria, RTO)“, expresó.
Se trataba de una reforma que el Gobierno había impulsado pero que quedó frenada por una medida cautelar presentada por cámaras vinculadas a talleres de RTO, según señalaron fuentes a LA NACION. En este sentido, con esa publicación en el Boletín Oficial, el camino quedó “allanado”, aunque todavía faltaba que cada jurisdicción decida su adhesión a los cambios.
En tanto, a partir de este miércoles se le permite al sector privado entrar al sistema de verificación vehicular. Los talleres habilitados deberán remitir e informar los datos que se determinen, mediante el registro que controlará la Secretaría de Transporte, y “deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad con la base informática referida”, según explayó el Gobierno en la normativa.
Qué necesitan los talleres para tener la habilitación
- Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado (mide la orientación y la intensidad luminosa de los faros del vehículo)
- Detector de holguras (permite inspeccionar los componentes de la suspensión y dirección bajo carga para detectar desgastes)
- Calibre para medición de profundidad del dibujo de la banda de rodamiento de neumáticos (mide el desgaste de los neumáticos)
- Sistema de medición de intensidad sonora (decibelímetro, mide los niveles de ruido del escape del vehículo)
- Analizador de gases de escape para motores Otto (mide las emisiones de monóxido de carbono —CO— e hidrocarburos —HC— en vehículos con motor naftero)
- Analizador de humo de escape para motores Diésel
- Cricket o dispositivo para levantar el vehículo
- Lupas de dos y cuatro dioptrías (ayudan a inspeccionar componentes pequeños o desgastes difíciles de ver a simple vista)
- Tester eléctrico (mide voltaje, continuidad y resistencia en circuitos eléctricos)
- Frenómetro (mide capacidad de freno)
- Dispositivo de verificación de alineación de dirección
- Dispositivo de control de amortiguación
- Dispositivo para el control del odómetro (velocímetro)
- Herramientas manuales de uso corriente
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