El país donde te ponen multas por tener el auto sucio

Más allá de las infracciones conocidas y regulares en todo el mundo -exceso de velocidad, respeto de los semáforos y demás- algunos países tienen en su normativa algunas reglas un tanto extrañas. Por ejemplo, en Alemania quedarse sin nafta puede implicar una penalización económica y en Suiza, lavar el auto en la puerta de la casa es motivo de multas. Ahora bien, lejos del caso suizo, en este país ocurre todo lo contrario y tener el auto sucio puede implicar un fuerte castigo económico.

En España, y acorde a la Ley de Tráfico que entró en vigencia este 2022, los agentes de tránsito pueden inmovilizar un vehículo si presenta “deficiencias que constituyan un riesgo para la seguridad vial”. Bajo esa premisa es que se habilitan las multas para los conductores cuyo auto esté sucio.

No obstante, hay que desglosar un poco la normativa y no asustarse; un poco de tierra o barro en las cubiertas no es motivo de sanción y tener algún residuo en el interior, tampoco. El castigo llega cuando, por ejemplo, la suciedad impide una correcta visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mugre compromete cualquiera de los vidrios del auto, estaría poniendo en peligro la integridad de quien conduce, de los pasajeros, peatones y conductores de otros vehículos. A las personas que se las encuentre circulando bajo estas condiciones, se le puede aplicar una multa de 80 euros además de pedirles la pronta limpieza de los cristales.

Las patentes y los cristales siempre tienen que estar limpios; de lo contrario, se puede incurrir en una infracción de tránsito

Por otro lado, hay otra parte del auto que nunca puede tener suciedad: la patente. Nuevamente hay que hacer una aclaración: algo de tierra o polvo no va a hacer enojar a un agente de tránsito y no va a llevar al incumplimiento de la norma. El problema es cuando el elemento que ensucia la chapa dificulta su visión.

Por ejemplo, si en un viaje por el barro la salpicadura llegó a la patente y, al secarse, quedó parcialmente escondida, corresponde la multa. En España, las modificaciones de patente o su ocultamiento se consideran faltas graves dado que los radares no pueden captarlas en velocidad. Para las personas que caigan en esta calificación, les correspondería una multa que parte de los 200 euros.