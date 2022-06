Es un hecho que la mayoría de los conductores tuvieron que pasar por un curso básico sobre el reglamento de tránsito antes de obtener su licencia, para no infringir las leyes al volante. Si bien cada país tiene sus propias normas de tránsito, hay puntos generales que se comparten como el no uso de celulares al volante, los límites de velocidad o las modificaciones permitidas en algunos casos.

No obstante, hay algunos apartados únicos de cada país. Estas son las multas más raras del mundo.

Bahrain: ir a la cárcel por pasarse un alto

No es un secreto que todos los países tienen una multa de tránsito sobre los semáforos, pero Bahrain lo lleva al extremo y pueden encerrar a alguien en la cárcel por un año. Además, aplican una penalización en la licencia del conductor, y de querer salir antes de la cárcel, es obligatorio pagar un monto elevado.

Alemania: quedarse sin nafta

Quizá suene a una ley exagerada, pero para los alemanes es sumamente peligroso quedarse sin combustible en medio del camino, pues un auto a altas velocidades puede impactarse contra este, y resultar en un accidente fatal.

Japón: salpicar a los peatones

¿Quién no fue víctima de un salpicón de agua provocado por un auto a toda velocidad que pasó por un charco? En Japón, que un policía agarra al conductor haciendo esto equivale a una multa de tránsito, aunque la penalización depende de cada situación particular.

Por ley, todos los autos vendidos en japón deben de contar con protecciones en las salpicaderas para evitar mojar a los peatones y, si no cuentan con ella, deben de bajar su velocidad considerablemente cuando llueve; de lo contrario serán multados.

En Japón todos los autos deben de contar con protecciones en las salpicaderas

Suiza: lavar el auto en casa

En este país europeo está penalizado lavar el auto en la propia casa, principalmente por la cantidad de agua que se desperdicia en el proceso. De igual manera, las leyes indican que no se puede contaminar con jabón el agua que entra a los desagües sin antes pasar por un proceso.

Es por esto que todo conductor debe llevar su vehículo a centros autorizados que cumplan con los requisitos de reciclaje de agua. En este lugar se puede pagar para usar el equipo y lavarlo personalmente, o bien dejar que se encarguen los expertos.

En Suiza lavar el auto en casa equivale a una multa

Australia: papas a bordo

En Australia se toman muy en serio el transporte de papas. Tanto que, en 1946, crearon la Corporación de Ventas de Papas para evitar que se comercializaran de manera ilegal. Entre los apartados que incumben a su transporte, no se puede llevar más de 50 kilos de papas en el auto sin una autorización por parte de la asociación mencionada. Aunque hoy no hay pruebas concretas que indiquen que se sigue aplicando esta ley, hasta hace no tantos años estaba en vigor y aquellos que la infringían podían terminar tras las rejas.