El sector que va a contramano de la industria automotriz y crece a niveles históricos

Las ventas de motos atraviesan un gran momento, ya que durante el primer semestre del año se patentaron 440.190 motovehículos, lo que representa un crecimiento del 43,8% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 306.109 unidades, de acuerdo con datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El desempeño estuvo impulsado por un sólido mes de junio, en el que se patentaron 68.390 unidades. Dicha cifra significó un incremento del 42,3% frente al mismo mes del año anterior y consolidó la tendencia positiva que viene mostrando el mercado durante 2026, según Acara.

Si se pone la lupa en los modelos más vendidos del primer semestre, queda en evidencia el predominio de las motos de baja cilindrada, especialmente las de 110 cc, que siguen siendo las preferidas para el uso diario y el trabajo. De hecho, los cinco primeros puestos del ranking corresponden a modelos de esa cilindrada.

Honda Wave 110S: 42.354 (patentamientos)

42.354 (patentamientos) Keller KN110-8: 39.645

39.645 Gilera Smash: 38.769

38.769 Motomel B110: 29.172

29.172 Corven Energy 110: 25.545

Ahora bien, en el análisis por marcas también se observa una clara concentración del mercado. Honda volvió a ubicarse como la automotriz con más patentamientos durante el primer semestre, seguida por Gilera, Motomel, Keller y Corven, que completaron el top cinco de un mercado impulsado, principalmente, por las motos de baja cilindrada.

Honda: 82.838 (patentamientos)

82.838 (patentamientos) Gilera: 54.195

54.195 Motomel: 53.365

53.365 Keller: 46.080

46.080 Corven: 39.835

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Los segmentos que más crecieron y los que más retrocedieron

Los datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) muestran que el segmento de hasta 150 cc fue el gran ganador de 2026. Si bien sus patentamientos descendieron en términos absolutos respecto de 2025 (de 547.500 a 379.345 unidades, en línea con la caída general del mercado), su participación aumentó del 83,6% al 87,6%, el nivel más alto de los últimos seis años.

En otras palabras, ocho de cada diez motos patentadas en 2026 pertenecieron a esta categoría.

En el otro extremo, el segmento de hasta 400 cc fue el que más terreno perdió, ya que sus patentamientos cayeron de 31.998 a 6529 unidades y su participación se redujo del 4,8% al 1,5% del año pasado al actual, una baja de 3,3 puntos porcentuales, la más pronunciada entre todas las cilindradas.

Ocho de cada diez motos patentadas en 2026 pertenecieron al segmento de hasta 150 cc oneinchpunch - Shutterstock

Las motos de hasta 250 cc se mantuvieron en una participación del 6,6%, mientras que las de hasta 650 cc bajaron del 3% al 2,2%. En ambos casos, además, se registró una disminución en el volumen de patentamientos.

Por su parte, las motos de hasta 900 cc fueron las únicas que incrementaron su participación (pero poco) dentro de las cilindradas superiores. Aunque patentaron menos unidades que en 2025 (7072 frente a 9276), su cuota de mercado creció del 1,4% al 1,6%. También las de más de 900 cc registraron una leve mejora, al pasar del 0,3% al 0,3% del total del mercado.