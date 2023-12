escuchar

Nadie discute que hoy la movilidad atraviesa tiempos de cambios. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto va a cambiar y qué y cuántas alternativas de transporte faltan aparecer. En esta materia, en Buenos Aires hace un año empezó a verse el concepto de mototaxi, o traslado de pasajeros en moto. Tanto en capital como en el conurbano, el nivel de adopción que demostró tener el servicio puso de manifiesto que se trata de una alternativa que llegó para quedarse.

Actualmente son dos las plataformas de movilidad que ofrecen el servicio: por un lado, DiDi, que lanzó DiDi Moto en el país a fines del año pasado en plena previa del mundial y hoy está presente en La Plata. CABA y 28 localidades del conurbano bonaerense y, por otro, Uber, que se sumó al repertorio a principios de 2023.

En ambos casos el principal atractivo es la diferencia en el valor y tiempo del trayecto en moto frente a los viajes en auto. En el caso de la plataforma china, el cálculo es que un traslado en moto puede ser hasta un 50% más económico y un 20% más rápido que un viaje en auto.

En un mano a mano con LA NACION, Delfina Orlando, gerente de Comunicaciones de Movilidad para DiDi Cono Sur, dio algunas pautas sobre el porqué del éxito de la nueva alternativa que, desde su lanzamiento en AMBA aumentó un 43% la cantidad de viajes que se realizan trimestralmente.

Más barato y rápido

En primer lugar, Orlando identifica que el traslado de pasajeros en moto es una modalidad que vino a eficientizar y abaratar el transporte y que por eso funciona. “Faltaba una oportunidad de movilidad así: que sea accesible en términos económicos y ágil en materia de tiempos; vino a cumplir una necesidad de traslado”, explica.

Seis de cada 10 usuarios de DiDi moto son mujeres.

En este sentido, la directiva destaca que la Argentina es el país en el que se nota con más énfasis el uso de viajes en moto para combinar con otros medios de transporte. Según indica, el 25% de los viajes que se hacen con DiDi Moto son desde o hacia estaciones de trenes o subtes (porcentaje que se mantiene mes a mes desde su lanzamiento) y el promedio total de los viajes es de 10 minutos.

“Ejemplos de este uso hay varios: desde la persona que va al trabajo en tren y le quedan 15 cuadras que no cubre otro medio de transporte rápido, la que se junta con amigos a 20 cuadras y está llegando tarde, la que tiene que ir a comprar algo que se olvidó al supermercado y la que tiene que hacerse una escapada en el trabajo para llegar a un turno médico”, ilustra Orlando. “Lo cierto es que moverte es parte de tu día a día y un buen traslado puede cambiarte hasta el humor”.

El perfil del viajero que se mueve en moto

El 65% de los pasajeros que usan DiDi Moto tienen entre 18 y 35 años, mientras que un 15% tiene entre 40 y 60 años. Seis de cada 10 usuarios son mujeres. Orlando destaca que la Argentina es el único país de la región en el que se observa esta tendencia, ya que en el resto la proporción tiende a ser de 50-50.

“Hay algo de subirte a la moto y bajarte sin tener demasiado intercambio verbal con el conductor que hace que, más que nada para las mujeres, sea un plus”, señala. “Eso y el valor por el factor de lo que es económico y eficiente”.

Por otro lado, y aunque el dato no está cuantificado, Orlando menciona la incidencia que puede tener el hecho de que el “ride” en moto se haya hecho tendencia en redes como TikTok.

¿Son seguros?

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (con fecha de 2021), si se habla de categorizar de acuerdo al tipo de desplazamiento, en la Argentina, la principal víctima fatal por siniestros viales es el motociclista. Los números varían según la región, siendo el norte del país el que registra el porcentaje más alto de todos: 76% de las víctimas por siniestros viales son motociclistas (Chaco), y el sur el más bajo, con porcentajes abajo del 20%. Buenos Aires se ubica en el medio: el 35% de las personas que mueren en siniestros viales son motociclistas.

Frente a la pregunta de cómo controlan que los viajes en moto sean seguros, Orlando respondió un par de cosas. En primer lugar, que la extensión promedio de los viajes sea de 10 minutos se debe en parte a la tendencia urbana de la multimodalidad, pero también a una política interna de DiDi que desincentiva todos los viajes que puedan ser riesgosos y sean de más de 10 kilómetros. “Cuando hay un tramo de autopista de por medio o el viaje dura más de 10 km, se activa una tarifa dinámica que hace que el precio sea mayor y al pasajero no le convenga”, comenta.

Una de las medidas de seguridad de DiDi es desincentivar los viajes de más de 10 km.

En segundo lugar, Orlando plantea como punto clave el tema de la educación, tanto del conductor como del pasajero, así como el de la comunicación con el fin de aclarar y prevenir incidentes. ”El conductor debería siempre preguntarle al pasajero si tiene experiencia en moto o no, para poder indicarle cómo sentarse, por dónde subirse para que no se queme con el caño de escape, cómo acompañar el movimiento en el viaje y otros detalles. Son cosas que alguien que sabe andar en moto tiene como más intuitivas y alguien que no, no”, cuenta. “Al final, tiene que ver con que ambas partes se comprometan con el viaje para poder garantizarle seguridad al otro”.

En tercer lugar, la representante de la firma destaca el uso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial, tanto para el monitoreo de los viajes y de cualquier anomalía que se presente en el trayecto, como para la activación de un protocolo de emergencia ante un accidente. En caso de este, la firma -que colabora con autoridades locales- envía patrulleros al sitio.

A más de un año del lanzamiento del servicio, los datos registrados indican que el 99,9% de los viajes en DiDi Moto finalizaron sin ningún tipo de accidente, según la empresa. Orlando asegura que ese 0,1% corresponde a incidentes menores sin heridos de por medio.

Conductores que ganan hasta $45.000 por día

El último punto en el que Orlando hizo hincapié en su radiografía de por qué funcionan los traslados de pasajeros en moto es el ingreso económico que puede generar el trabajo a través de la aplicación. En los últimos seis meses, afirma, aumentó un 70% la cantidad de personas registradas como conductores en DiDi Argentina.

“Un conductor de DiDi Moto puede generar hasta $45.000 diarios y alrededor de $200.000 semanales, dependiendo de cuántas horas y cuántos días a la semana trabaje (el cálculo estimado está hecho sobre la base de una carga de entre ocho y 10 horas de manejo diarias)”, reveló la directiva.

“Cada vez son más conductores que lo hacen a tiempo completo”, finaliza Orlando. “Pero la mayoría lo hacen como actividad complementaria, como por ejemplo los estudios, para generar ingresos”.

En cuanto a los requisitos para registrarse como conductor de motocicleta, hay que tener más de 18 años de edad, tener registrada una moto de 110 cilindradas de modelos 2012 en adelante, y presentar documentación que luego pasa por un proceso de doble aprobación.

