ELAION EXTRADRIVE: tecnología que evoluciona para prolongar la vida útil del motor

Cada vez que un vehículo arranca, circula en medio del tránsito, recorre kilómetros en ruta o enfrenta temperaturas extremas, su motor opera bajo condiciones variables y exigentes tanto de carga como de presión y temperatura. En ese contexto, el lubricante tiene que hacer algo más que reducir la fricción: debe proteger piezas críticas, mantener limpio el interior del motor y colaborar con el control del calor.

Es para responder a estos desafíos que ELAION cuenta con tecnología EXTRADRIVE, desarrollada para actuar de manera integral y acompañar las exigencias de los motores actuales, minimizando el desgaste y extendiendo la vida útil. “ELAION EXTRADRIVE logra que 100 mil kilómetros parezcan cero… o casi cero”, destacan desde YPF y añaden que el desarrollo es el resultado de años de investigación en lubricantes para responder a unos estándares que cada vez son más altos.

Triple acción para alargar la vida útil del motor

La tecnología desarrollada por YPF Lubricantes para proteger los motores de los vehículos en el uso cotidiano trae un triple beneficio:

Protección cuando más importa. En el interior del motor las superficies metálicas trabajan a distancias microscópicas. Si la película lubricante pierde resistencia, entonces aumenta el contacto entre las piezas, y con él la fricción y la temperatura. EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar un blindaje molecular sobre las superficies metálicas, minimizando el desgaste. Además, cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades del motor, para sostener una película resistente en zonas críticas (incluso a alta temperatura y máxima exigencia).

En el interior del motor las superficies metálicas trabajan a distancias microscópicas. Si la película lubricante pierde resistencia, entonces aumenta el contacto entre las piezas, y con él la fricción y la temperatura. EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar un blindaje molecular sobre las superficies metálicas, minimizando el desgaste. Además, cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades del motor, para sostener una película resistente en zonas críticas (incluso a alta temperatura y máxima exigencia). Un motor limpio conserva su rendimiento. La combustión genera hollín y otros contaminantes que pueden formar depósitos y afectar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE captura el hollín y lo mantiene suspendido en el lubricante, lo que evita que se deposite sobre las piezas y facilita su retención en el filtro. A la vez, una película estable reduce el contacto metal con metal y el desprendimiento de partículas que pueden acelerar la oxidación. Así, favorece piezas más limpias, un flujo de lubricación estable y un rendimiento sostenido.

La combustión genera hollín y otros contaminantes que pueden formar depósitos y afectar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE captura el hollín y lo mantiene suspendido en el lubricante, lo que evita que se deposite sobre las piezas y facilita su retención en el filtro. A la vez, una película estable reduce el contacto metal con metal y el desprendimiento de partículas que pueden acelerar la oxidación. Así, favorece piezas más limpias, un flujo de lubricación estable y un rendimiento sostenido. Mayor control térmico en condiciones extremas. El lubricante también cumple un rol clave en el manejo de la temperatura: reduce la fricción, ayuda a evitar puntos calientes, absorbe calor y lo transporta lejos de los componentes críticos. Gracias a la calidad de sus bases y a su estabilidad térmica, ELAION EXTRADRIVE limita la evaporación y la oxidación prematura del aceite y contribuye así a conservar sus propiedades durante todo el intervalo de uso.

Esta triple acción se complementa con el respaldo de normas internacionales como API, ACEA e ILSAC, y también con pruebas específicas desarrolladas por las principales automotrices. De esa forma, se garantiza que cada producto ofrece la protección adecuada según el diseño y las necesidades particulares de cada motor.

Conocé más sobre ELAION con tecnología EXTRADRIVE y su calidad que fluye en cada motor: lubricantes.ypf.com

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