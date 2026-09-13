Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en septiembre 2026

El Volkswagen Tera es un SUV compacto (crossover) y uno de los lanzamientos más relevantes de la marca en los últimos años. Desde su llegada al mercado, el modelo logró una rápida aceptación comercial, ya que registró entre enero y agosto 10.658 unidades vendidas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Además, el Tera fue elegido Auto del Año por el Grupo Premia y actualmente es el segundo modelo más vendido de Volkswagen en el país, apenas por detrás de la Amarok, que en el acumulado del año alcanzó 10.728 patentamientos frente a las 10.658 unidades del SUV, una diferencia de solo 70 vehículos.

La ultima versión del Volkswagen Tera

En este contexto, Volkswagen actualizó un 1,5% los precios de lista de su gama para septiembre, con excepción de las versiones de la Amarok, que mantuvieron sus valores ya que la pickup se prepara para una renovación integral que dará lugar a un nuevo proyecto.

De esta manera, así quedaron configurados para este noveno mes del año los precios de lista de todas las versiones del Volkswagen Tera, desde la variante de entrada hasta la más equipada:

Tera Trend MSI MT: $38.433.250

$38.433.250 Tera Comfort 170TSI AT: $43.459.200

$43.459.200 Tera High 170TSI AT: $47.691.600

$47.691.600 Tera Outfit 170TSI AT: $48.881.950

Cómo viene equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbo naftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

El interior del Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC y control electrónico de estabilidad. Y en la versión Outfit suma algunos sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.