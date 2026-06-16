Estos son los autos usados más buscados y con mejor reventa, según un informe

La venta de autos usados continúa siendo el gran motor del mercado automotor de la Argentina. En números, entre enero y mayo de 2026 se comercializaron 736.136 vehículos usados, una baja interanual del 5% según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Aún con la contracción, el segmento sigue representando cerca de ocho de cada diez operaciones del mercado, consolidándose como la principal puerta de acceso al auto propio.

Así las cosas, un informe de Kavak, empresa especializada en la compra y venta de autos usados, detectó cuáles son hoy las principales tendencias del mercado de usados en la Argentina, desde los modelos más buscados hasta las configuraciones preferidas por los compradores.

Los modelos con mayor demanda

El relevamiento destacó que, durante el segundo semestre de 2025, el Peugeot 208 fue el auto usado más vendido en la plataforma durante la segunda mitad del año pasado. El modelo de la marca francesa estuvo acompañado en el podio por el Toyota Etios y el Fiat Cronos. Más atrás se ubicaron el Renault Sandero, el Ford EcoSport y el Ford Ka, entre otros.

El ranking de los diez vehículos más buscados quedó conformado de la siguiente manera:

Peugeot 208.

Toyota Etios.

Fiat Cronos.

Renault Sandero.

Ford EcoSport.

Ford Ka.

Volkswagen Gol Trend.

Chevrolet Onix.

Chevrolet Cruze II.

Ford Fiesta Kinetic.

La elección de estos modelos y su lugar en el ranking responde a una lógica directamente relacionada con la reventa. Son unidades que se han vendido bien como 0km en su momento y que tienen rápida salida en los mercados de segunda mano.

La confiabilidad de algunos de ellos y la amplia disponibilidad de opciones y repuestos los coniverten en vehículos muy buscados cuando el precio y las condiciones llevan a los usuarios a decantarse por una unidad con el cuentakilómetros usado.

El Peugeot 208 fue el auto más comprado durante la segunda mitad del 2025

Hatchbacks o SUV: qué se busca más

Los datos muestran que los autos compactos y de mantenimiento accesible continúan liderando las preferencias del mercado, aunque también existe una fuerte demanda por SUV y pickups.

En cifras, en cuanto a las preferencias de carrocería, el hatchback se consolidó como el formato favorito de los argentinos con el 48% de las compras (casi la mitad) correspondió a este tipo de vehículo. Más atrás quedaron los sedanes (22%), los SUV (19%), las pick ups (casi el 6%) y las minivans (2%).

Las mujeres representaron el 44% de las compras del informe MMD Creative - Shutterstock

Más allá de los modelos, el informe también detectó cambios en el perfil de los compradores; las mujeres representaron el 44% de los clientes de Kavak durante el segundo semestre de 2025, con un pico de participación del 46,1% en diciembre, un dato que refleja una mayor diversidad en el mercado de autos usados.

Otra particularidad del mercado es que la transmisión manual continúa siendo ampliamente la más solicitada. Según el informe, el 69% de los autos vendidos en dicho plazo contaba con caja manual, mientras que el 31% restante equipaba una transmisión automática.

Respecto del financiamiento, el estudio detectó que los compradores de entre 36 y 50 años fueron quienes más recurrieron al crédito para adquirir un vehículo. En contrapartida, los jóvenes de entre 19 y 25 años lideraron las operaciones al contado, mientras que los usuarios mayores de 55 años mostraron una mayor inclinación por la permuta, entregando su auto usado como parte de pago.

De hecho, el financiamiento gana cada vez más terreno en el mercado, durante el segundo semestre de 2025, el 33% de las ventas de Kavak se realizó mediante crédito (uno de cada tres), una cifra que supera ampliamente el promedio del mercado de usados, que ronda el 6%. Además, alrededor del 70% de los clientes financiados optó por créditos ajustados por UVA.