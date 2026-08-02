Los 5 concept cars que de tan adelantados a su época nunca se fabricaron

Durante décadas, los concept cars funcionaron como vitrinas tecnológicas para las marcas. Algunos anticiparon tendencias que luego se hicieron realidad. Otros, en cambio, quedaron como piezas únicas, demasiado avanzadas, costosas o arriesgadas para convertirse en modelos de serie. LA NACION reconstruyó la historia de estos cinco ejemplos que demuestran hasta dónde podían llegar la creatividad y la ambición de la industria automotriz.

1)Peugeot Proxima (1986)

El Proxima fue una demostración del potencial tecnológico de Peugeot en plena década del 80. Tras los éxitos deportivos del Peugeot 205 Turbo 16 y la experiencia obtenida con el Quasar, la marca francesa desarrolló un prototipo extremo. Fue construido con todas las tecnologías más avanzadas de la época. La carrocería estaba hecha de resinas y fibra de carbono en el exterior, y policarbonato en el habitáculo.

El Proxima fue una demostración del potencial tecnológico de Peugeot en plena década del 80

Montaba un motor V6 2.9 bi-turbo de 600 CV, con una velocidad máxima superior a los 350 km/h. También ofrecía tracción integral inteligente, dirección asistida variable y frenos de discos ventilados de carbono.

Pero lo más impactante estaba en su equipamiento: sensores anticolisión, monitoreo de ángulo muerto, navegación satelital, arranque sin llave y cámaras en lugar de espejos laterales. La configuración del habitáculo era 2+2, y el ingreso a través del techo abatible, ya que no tenía puertas.

Fue construido con todas las tecnologías más avanzadas de la época

Completamente acristalado, el interior presentaba terminaciones de cuero labrado, contaba con cinco pantallas color de alta resolución con información para conductor y acompañante. Sí, todo eso en 1986. Nunca fue pensado como un auto comercial, sino como un laboratorio rodante para mostrar hasta dónde podía llegar Peugeot.

2)Citroën Karin Concept (1980)

Al Citroën Karin lo apodaron “la pirámide sobre ruedas”. Citroën necesitaba sorprender en el Salón de París de 1980 y lo consiguió con uno de los diseños más extravagantes de su historia. Creado por Trevor Fiore, el Karin recurría a superficies trapezoidales y una silueta inspirada vagamente en las pirámides.

El Citroën Karin es uno de los diseños más extravagantes de su historia

Su techo era diminuto, con apenas del tamaño aproximado de una hoja A3: 30 cm de ancho por 42 cm de largo. El interior también rompía moldes. Tenía tres plazas, con el conductor ubicado en posición central y adelantada respecto de los pasajeros laterales.

El interior también era muy particular

El instrumental y los comandos parecían sacados de una película de ciencia ficción. Montaba un motor naftero de cuatro cilindros, tracción delantera y suspensión hidroneumática al estilo del Citroën DS. Jamás llegó a producción, pero dejó guiños estéticos que luego se verían en modelos como el Citroën AX. ¿Fue el vehículo más raro de la historia?, posiblemente.

Jamás llegó a producción, pero dejó guiños estéticos que luego se verían en modelos como el Citroën AX

3)Alfa Romeo 164 Proteo (1991)

Este prototipo expresó la visión de Alfa Romeo sobre un roadster moderno, sofisticado y adelantado a su tiempo. Diseñado por Walter de Silva con colaboración de Pininfarina, utilizaba una plataforma derivada del Alfa Romeo 164 y un motor V6 3.0 de 260 CV.

El Alfa Romeo 164 Proteo fue diseñado por Walter de Silva con colaboración de Pininfarina

El biplaza declaraba una velocidad máxima superior a los 250 km/h. Además, sumaba tracción integral, dirección en las cuatro ruedas y un techo plegable operado mediante sistema electrohidráulico, algo muy avanzado para comienzos de los 90. La marca estudió producir unas 2000 unidades, pero las dudas sobre la rentabilidad del proyecto terminaron por frenarlo. Hoy en día, el Alfa Romeo 164 Proteo se puede admirar en la colección FCA Heritage.

Contaba con un techo plegable operado mediante sistema electrohidráulico

4)Chrysler D’Elegance (1952)

Fue una de las obras más recordadas de Virgil Exner, uno de los grandes nombres del diseño estadounidense, el mismo que dibujó el Plymouth XNR. Construido por Ghia y presentado en el Salón de París de 1952, combinaba una enorme parrilla cromada, trompa alargada, musculosos guardabarros traseros y una cabina de forma ovalada.

El Chrysler D’Elegance se presentó en el Salón de París de 1952 Erik Fuller ©2017 Courtesy of RM Sotheby's

Debajo de esa carrocería utilizaba un chasis derivado del Chrysler New Yorker y un motor HEMI V8 de 5.8 litros con unos 280 CV, asociado a una caja automática.

Solo se fabricó una unidad. En 2011 fue subastada por RM Sotheby’s por el equivalente a 841.000 euros. Antes de este prototipo, Chrysler lanzó otros dos, también firmados por Exner, que contribuyeron a definir su estilo: K-310, C-200, Special (el único que llegó a producción en una serie muy acotada) y Special Modified.

Debajo de esa carrocería utilizaba un chasis derivado del Chrysler New Yorker

5)Mercedes-Benz Vision SLA (2000)

En el Salón de Detroit de 2000, Mercedes-Benz presentó el Vision SLA, un curioso roadster compacto que mezclaba el espíritu del SL con la base mecánica del entonces Mercedes-Benz A-Class. Medía apenas 3,77 metros de largo y buscaba acercar la experiencia de un descapotable deportivo a un segmento más accesible.

El Vision SLA mezclaba el espíritu del SL con la base mecánica del entonces Mercedes-Benz A-Class

Su diseño incluía voladizos cortos, gran parabrisas inclinado y una zaga inspirada en las históricas Flechas Plateadas de la marca. Muchas de sus líneas anticiparon rasgos que luego se verían en modelos como el Mercedes-Benz SLR McLaren y la segunda generación del Mercedes-Benz SLK.

Usaba un motor naftero de cuatro cilindros 1.9 de 125 CV, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades. Gracias al uso de aluminio y plásticos, el auto pesaba solo 950 kilos, y garantizaba unas prestaciones correctas, sin buscar cifras extremas: 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 209 km/h.

El auto pesaba solo 950 kilos

Muchos de estos prototipos no fueron fracasos. Aunque jamás entraron en producción, sirvieron para probar materiales, tecnologías y diseños que años después terminaron llegando a los autos de calle. Otros quedaron como simples sueños sobre ruedas, pero todos ayudaron a imaginar el futuro antes de tiempo.