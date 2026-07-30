Expertos en mecánica dicen cada cuántos kilómetros se deben rotar los neumáticos del auto

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de un vehículo, y por eso necesitan mantenimiento constante. Además de verificar que estén bien inflados, es clave rotarlas cada determinado número de kilómetros. Este proceso consiste en cambiar la posición de los neumáticos con la finalidad de aprovechar su potencial y mejorar el rendimiento.

De acuerdo con Michelin, las llantas del eje motriz son las que se desgastan más rápido debido a la transmisión y potencia del motor. Pero otros factores que influyen en ello son conducir sobre terrenos empedrados o desnivelados, una alineación incorrecta que provoca que no rueden bien y frenados bruscos.

Ante esto, el fabricante francés recomienda hacer la rotación entre los 8000 y 10.000 kilómetros; pero si se desea maximizar el rendimiento del auto, está la opción de realizarla cada seis meses.

Rotar los neumáticos permite ahorrar combustible Shutterstock

En tanto, Kia México indica que en el caso de los autos eléctricos o con tracción total, el desgaste se produce de manera distinta. Por lo que resulta apropiado verificar los neumáticos periódicamente y adelantar la rotación si es necesario.

¿Cómo rotar las llantas del auto?

Lo primero que se debe contemplar es su tipo de tracción, de acuerdo con Firestone, cada una implica un proceso distinto:

Autos con tracción delantera: para estos vehículos, las llantas delanteras pasan a la parte trasera en la misma dirección, mientras que las de atrás pasan hacia adelante de forma cruzada. Dicho de otra manera, la trasera izquierda hacia la frontal derecha, y la trasera derecha a la frontal izquierda.

para estos vehículos, las llantas delanteras pasan a la parte trasera en la misma dirección, mientras que las de atrás pasan hacia adelante de forma cruzada. Dicho de otra manera, Autos con tracción trasera: en este caso, las llantas traseras pasan hacia adelante, y las delanteras a la parte trasera también de manera cruzada.

en este caso, las llantas traseras pasan hacia adelante, y las delanteras a la parte trasera también de manera cruzada. Automóviles con tracción en las cuatro llantas: aquí la rotación es cruzada, es decir, la delantera derecha se manda a la trasera izquierda, y la delantera izquierda a la trasera derecha.

aquí la rotación es cruzada, es decir, la delantera derecha se manda a la trasera izquierda, y la delantera izquierda a la trasera derecha. Autos con llantas direccionales: finalmente, las llantas traseras se envían adelante y las delanteras hacia atrás. Y si los neumáticos no son direccionales y tienen diferente tamaño de rin, se cambian de lado a lado.

También se aconseja revisar la presión de los neumáticos luego de la rotación Shutterstock

Una vez que se identifique el tipo de tracción del auto, procede a hacer la rotación de las llantas:

Estacionar el vehículo sobre un terreno plano y activar el freno de mano para evitar cualquier desplazamiento.

Aflojar los birlos de las ruedas y, en caso de que el vehículo tenga tazas o tapacubos, retirarlos.

Levantar el vehículo con un gato hidráulico y colocar un soporte de seguridad debajo.

Retirar los neumáticos y realizar la rotación correspondiente según la configuración del vehículo.

Ajustar las ruedas y bajar el vehículo al suelo.

Verificar que las ruedas hayan quedado correctamente instaladas y terminar de ajustar los birlos al torque recomendado.

Además del mantenimiento, los neumáticos deben cuidarse durante el uso cotidiano, alargando su vida útil:

Verificar periódicamente la presión de los neumáticos cuando estén fríos.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas para prevenir un desgaste prematuro.

Realizar la alineación y el balanceo cada 10.000 km.

Proteger los neumáticos del sol y la humedad mediante el uso de abrillantadores y otros productos específicos.

Revisar el dibujo de la banda de rodadura y mantener una profundidad adecuada para reducir el riesgo de aquaplaning.

La rotación de las llantas no sólo permite aprovecharlas de manera uniforme, sino que también ahorra combustible, mejora tu experiencia de manejo y reduce las probabilidades de sufrir accidentes.