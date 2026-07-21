Expertos revelan el momento exacto en el que se puede prender la calefacción del auto

Así como en épocas de calor existe una ciencia que intenta determinar cuándo abrir las ventanillas y en qué momento encender la calefacción del auto, también existe esa dicotomía en invierno.

Las bajas temperaturas enfrían a los vehículos y, además de necesitar que el motor alcance una temperatura adecuada antes de arrancar, también ocurre lo mismo con el sistema del aire acondicionado.

Acorde a lo que consigna el portal británico The Sun, ante temperaturas extremas, el uso de los sistemas de calefacción pueden reducir el rendimiento del combustible en más de un 25%. Es decir, a mayor esfuerzo requiere el auto para climatizar el habitáculo, más nafta se gastará.

Hay que generar el ecosistema adecuado dentro del vehículo LIAL

Por eso es importante generar el ecosistema adecuado. El objetivo final es impedir el sobresfuerzo, así el gasto de combustible es eficiente y el habitáculo se calienta como debería.

En ese sentido, expertos en el área remarcan que antes de encender la calefacción, hay que dejar que el motor tome temperatura. Lo ideal, es esperar unos cinco minutos entre el encendido, aunque varía según el modelo del auto. El motor debe alcanzar los 90°C y recién en ese momento es recomendable prender la calefacción.

El consejo tiene un sentido mecánico: ese sistema funciona aprovechando el calor del motor, por lo que si se encienden al mismo tiempo, saldrá aire frío y se requerirá esfuerzo doble para alcanzar la temperatura deseada.

Ocurre algo similar a cuando se quiere usar el aire acondicionado en invierno. Siempre se debe esperar a que el motor tome temperatura y luego que el espacio interior del auto esté a temperatura ambiente. El propio calor humano ayuda en cierta medida.

Una clave es esperar a que el motor llegue a la temperatura adecuada (90°C) antes de encender la calefacción Freepik - Freepik

Una vez encendido todo, hay que regular la temperatura. Para evitar el gasto de combustible y también el embotamiento que pueda generar el calor en un ambiente cerrado. Se recomienda que dentro del habitáculo la temperatura ronde entre los 19 y 22 grados, siempre buscando un clima templado. Mucho calor durante largos viajes puede generar somnoliencia.

Por último, otro tip es activar la recirculación de aire y dirigir la salida hacia abajo. Eso optimiza el funcionamiento del sistema de calefacción y mejora la distribución del calor.

Entre tanto, es importante hacer el service de los filtros de aire. El mantenimiento adecuado se debería hacer previo a la llegada del invierno, para lograr un funcionamiento óptimo. También se recomienda revisar el nivel del líquido refrigerante.